Юань вновь попробует закрепиться выше уровня в 10,8 руб. во вторник - ПСБ

Курс пары юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, при этом в ходе торгов китайская валюта может вновь попробовать закрепиться выше ближайшего сопротивления на уровне 10,8 руб., прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на преобладание факторов поддержки рубля, сдерживать его дальнейшее укрепление, по нашим оценкам, будут сохранение геополитической неопределенности, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки", - отмечает эксперт в комментарии.

