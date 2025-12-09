"Финам" понизил рейтинг акций Merck до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Merck & Co с "покупать" до "держать" после фазы динамичного роста, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $108,3 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента за последний месяц показали стремительный отскок цены и принесли доходность в размере 18%, констатирует эксперт.

Ранее компания удачно отчиталась за 3К и повысила прогнозы по чистой прибыли на текущий год.

Ключевым фактором роста, отмечает Саидова, стало то, что Merck объявила о планах многомиллиардных вложений в производственные мощности на территории США в обозримые годы, а лояльность к требованиям новой администрации вызывает симпатии инвесторов в текущих условиях.

"Пайплайн" компании остается одним из самых внушительных в отрасли, но большинство хороших новостей на данный момент заложено в цену акции, и на текущем этапе Merck уже не выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения, дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) составляет 8,6%", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.