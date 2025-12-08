Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти

Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2705,17 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1102,82 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику, при этом лидерами снижения выступили акции МКБ (MOEX: CBOM) (-4,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 декабря, составил 77,2733 руб. (+1,18 рубля).

Подешевели также акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что корректировки стратегии национальной безопасности США во многом соответствуют российскому видению. "Нынешняя администрация коренным образом отличается от предыдущих, и конечно, сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, корректировки "соответствуют во многом и нашему видению". "Наверно, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум", - сказал Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия в настоящее время ведет с США диалог не о временном перемирии на Украине, а о долгосрочном урегулировании. "Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, вот что важно", - сказал Ушаков в интервью Зарубину.

По словам Ушакова, американская сторона обещает, что договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться железобетонно. "Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это железобетонно", - сказал Ушаков.

Говоря о мирном плане по Украине, Ушаков сообщил, что идет стыковка трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа. По его словам, без участия специалистов, в том числе представителей МИД РФ и Госдепартамента США, прийти к мирному урегулированию невозможно.

Также Ушаков отметил, что продвижение вооруженных сил РФ в зоне СВО способствовало созданию благоприятной обстановки в состоявшихся на неделе российско-американских переговорах.

В минувшую субботу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было. "Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки... близки к миру, как никогда", - привело в субботу его слова агентство ЭФЭ.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при устранении существующих раздражителей между РФ и США перед Москвой и Вашингтоном открываются перспективы для реставрации двусторонних отношений. "При устранении раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами могут открыться перспективы для, действительно, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния", - сказал он журналистам.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник утром поднимался к 2740 пунктам, но к вечеру растерял все достижения и скатился к 2700 пунктам. Геополитический оптимизм могли несколько охладить заявления украинской стороны о том, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу.

Во вторник станет известно число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в октябре. Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей представит EIA. На российском рынке Сбербанк (MOEX: SBER) во вторник представит финансовые результаты по РСБУ за ноябрь, компании "НКХП" (MOEX: NKHP), "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) проведут ВОСА (в повестке - вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) очистятся от дивидендов. Ожидания по индексу МосБиржи на 9 декабря - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, утренний восходящий импульс рынка акций к вечеру исчерпался.

Неопределенность с процессом мирного урегулирования украинского конфликта остается, что препятствует притоку ликвидности на рынок. Объемы остаются небольшими даже по меркам слабого ноября. Определенный оптимизм внушают данные по инфляции, но даже возможное снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов вряд ли станет причиной значительного оживления на рынке, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к окончанию основных торгов после обновления локальных максимумов вышел в "минус", не получив дополнительных позитивных драйверов, а также реагируя на более слабый рубль.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация. Не исключено, что при отсутствии значимых новостей биржи "оживут" уже во второй половине недели. Инвесторы надеются на позитивные для акций и золота, а также негативные для доллара итоги заседания ФРС. В то же время, если позиция регулятора окажется жесткой, рынки может ждать обратный сценарий. Участники российского рынка остаются в ожидании геополитических новостей: работа над мирным планом США по Украине продолжается. Неспособность индексов МосБиржи и РТС до конца недели обновить максимумы октября (2757 пунктов) и сентября (1147 пунктов) соответственно, однако, может предвещать формирование нового нисходящего тренда или переход к "боковику", считает Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, геополитическое оживление, связанное с процессом урегулирования украинского конфликта, сохраняется. Сигналы по-прежнему противоречивы и порой ведут к мини-коррекциям, тем не менее, переговорный процесс продолжается, стороны выражают готовность к продолжению диалога.

Не за горами декабрьское заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п., до 16% годовых. По крайней мере, крепкий курс рубля и последние данные по темпам потребительской инфляции указывают на рост вероятности такого сценария. На этой неделе интерес будут представлять данные Росстата по инфляции (в среду, за отчетную неделю и ноябрь) и по ВВП России за III квартал (пятница). На внешних рынках главным событием недели станет заседание ФРС 9-10 декабря. Вероятность снижения ставки ФРС оценивается, по FedWatch Tool, в 90%, так что сильных движений на рынках не ожидается. Важны будут комментарии регулятора и его взгляд на дальнейшие перспективы. На подступах к 2750-2770 пунктам индекс МосБиржи может столкнуться с сопротивлением, а для его преодоления нужны свежие драйверы и новостные поводы, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1%, DAX прибавил 0,01%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,3%).

Объем ВВП Японии в III квартале 2025 года снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено об уменьшении на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр оценки снижения до 0,5%, сообщает Trading Economics. Это первое сокращение ВВП за шесть кварталов. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале этого года он вырос на 0,5%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В пересчете на годовые темпы спад ВВП Японии в III квартале составил 2,3%, а не 1,8%, как сообщалось прежде. Это самое значительное снижение за два года.

Экспорт Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении и составил $330,3 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Это максимальный объем за 11 месяцев. Импорт вырос на 1,9% - до $218,7 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам 6-го месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3,8%, импорта - на 2,8%, по данным Trading Economics.

Рынки ожидают, что Федрезерв США понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке цены снижаются после роста на азиатской сессии, когда Brent поднималась к $64 за баррель на ожиданиях снижения ставки ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $63,01 за баррель (-1,2% и +0,8% в пятницу), цена январского контракта на WTI - $59,39 за баррель (-1,2% и +0,7% в пятницу).

Участники рынка также продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил "конструктивный характер обсуждений". Тем не менее, как писал Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 412 единиц. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 129 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-5,7% и -7,7% "префы"), ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (-4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,2%).

Девелоперская группа "Эталон" (MOEX: ETLN) (-0,7%) (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") отложила проведение SPO с ноября 2025 года на начало 2026 года, сообщила пресс-служба компании. "Эталон" сохраняет планы по проведению SPO, но конкретный срок начала размещения зависит от получения необходимых регуляторных одобрений. По текущим оценкам, SPO может пройти в начале 2026 года, как только состоится регистрация эмиссионных документов и будут получены одобрения от регуляторов. При принятии решения по времени сделки мы также будем учитывать рыночную конъюнктуру", - говорится в сообщении.

Выросли акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+14,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+13,1%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+7,6% и +7,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,2%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,7%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+3%).

Акции "Магнита" в понедельник показали повышенную волатильность, что вылилось в повышенные обороты торгов - объем сделок достиг 8,796 млрд рублей. Причиной роста спекуляций стала вышедшая в выходные на сайте "Московской биржи" публикация, которая, по сообщению биржи, стала следствием технической ошибки в момент проведения тестовых торгов. В воскресенье вечером на сайте Мосбиржи появилось сообщение о том, что 9 декабря для акций "Магнита" не будут применяться меры по противодействию дестабилизации цен. Сейчас этого сообщения на сайте биржи нет.

Акционеры лизинговой компании "Европлан" (MOEX: LEAS) (+0,9%, до 595,8 рубля) одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере 58 рублей на одну акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 6,96 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,23 млрд рублей (из них 8,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,95 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

