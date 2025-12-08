Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 декабря на 1,1796 рубля, до 77,2733 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0026 рубля, до 89,7054 руб./EUR1.

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран. При этом ряд ограничений сохранится до 7 июня 2026 года включительно. Работающие в России физлица - нерезиденты из недружественных стран смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Также останется в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц и юрлиц из недружественных стран.

"В течение прошлой недели рубль укрепился на 1,3% - до 10,78 за китайский юань. Ключевым фактором поддержки стало решение Минфина существенно увеличить продажи валюты по бюджетному правилу в декабре. На этом фоне продажи валюты Банком России выросли до 14,5 млрд рублей в день против 8,9 млрд рублей в день в прошлом месяце. Это увеличит предложение валюты на рынке в декабре, что может способствовать дальнейшему укреплению рубля. При этом в пятницу курс китайского юаня прибавил 0,7% после сообщений о снятии Центробанком ограничений на переводы в валюте за рубеж. Однако данного импульса не хватило для восстановления курса юаня до уровней начала недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Валерии Кобяк.

По их мнению, решение ЦБ отменить ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных стран вряд ли будет иметь моментальный и сильный эффект для валютного рынка. Само по себе решение снять ограничения на перевод валюты выглядит как стремление увеличить обороты на внутреннем валютном рынке, что является важным моментом, полагают Орлова и Кобяк.

"Население на фоне этой новости может нарастить валютные депозиты в российских банках - по состоянию на октябрь розничных валютных депозитов в российских банках сейчас $43 млрд, что в два раза меньше, чем до 2022 года, - указывают аналитики. - Такое решение ЦБ РФ может указывать на то, что курс на уровне 75-77 руб./$1 при текущих ценах на нефть является красной линией, и дальнейшее укрепление рубля не является желательным. Это важный сигнал рынку, который будет учитываться игроками в будущем".

С учетом складывающейся на рынке ситуации и того, что геополитический фон сейчас создает позитивные ожидания игроков рынка, эксперты Альфа-банка ожидают сохранения курса рубля на значениях 78-80 руб./$1 в конце текущего года.

Участники рынка анализировали новости на тему рисков введения новых санкций относительно российской нефти.

Страны G7 и Европейский союз ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти (price cap) полным запретом на морские перевозки, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

В настоящее время западные компании не могут предоставлять танкеры и сопутствующие услуги для перевозки российской нефти, если ее цена превышает установленный потолок. Изначально он был установлен G7 и ЕС на уровне $60 за баррель, но недавно снижен Евросоюзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией до $47 за баррель; США к такой мере не присоединились.

Reuters утверждает, что Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном с использованием флота стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Три из шести источников сообщили агентству Reuters, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Два из шести источников сообщили, что ЕС, объединяющий 27 стран, хотел бы одобрить запрет вместе с более широким соглашением с G7, прежде чем предлагать запрет в рамках пакета.

По словам источников, британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7, при этом решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть продолжают активно снижаться вечером в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 1,21%, до $62,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,3%, до $59,3 за баррель.

Обе марки выросли по итогам предыдущей недели и завершили торги в пятницу на максимумах с середины ноября. Поддержку котировкам оказали ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами почти в 90%, по данным CME FedWatch. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

В то же время участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 412 единиц. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 129 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 декабря выросла на 9 базисных пунктов - до 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 16,44% годовых, в то время как версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,91% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 2 базисных пункта и составила 18,49% годовых.

эб мв