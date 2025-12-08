.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение
Динамика ВВП РФ по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7%...
 
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции...
 
08 декабря 2025 года 19:23

Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 декабря на 1,1796 рубля, до 77,2733 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0026 рубля, до 89,7054 руб./EUR1.

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран. При этом ряд ограничений сохранится до 7 июня 2026 года включительно. Работающие в России физлица - нерезиденты из недружественных стран смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Также останется в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц и юрлиц из недружественных стран.

"В течение прошлой недели рубль укрепился на 1,3% - до 10,78 за китайский юань. Ключевым фактором поддержки стало решение Минфина существенно увеличить продажи валюты по бюджетному правилу в декабре. На этом фоне продажи валюты Банком России выросли до 14,5 млрд рублей в день против 8,9 млрд рублей в день в прошлом месяце. Это увеличит предложение валюты на рынке в декабре, что может способствовать дальнейшему укреплению рубля. При этом в пятницу курс китайского юаня прибавил 0,7% после сообщений о снятии Центробанком ограничений на переводы в валюте за рубеж. Однако данного импульса не хватило для восстановления курса юаня до уровней начала недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Валерии Кобяк.

По их мнению, решение ЦБ отменить ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных стран вряд ли будет иметь моментальный и сильный эффект для валютного рынка. Само по себе решение снять ограничения на перевод валюты выглядит как стремление увеличить обороты на внутреннем валютном рынке, что является важным моментом, полагают Орлова и Кобяк.

"Население на фоне этой новости может нарастить валютные депозиты в российских банках - по состоянию на октябрь розничных валютных депозитов в российских банках сейчас $43 млрд, что в два раза меньше, чем до 2022 года, - указывают аналитики. - Такое решение ЦБ РФ может указывать на то, что курс на уровне 75-77 руб./$1 при текущих ценах на нефть является красной линией, и дальнейшее укрепление рубля не является желательным. Это важный сигнал рынку, который будет учитываться игроками в будущем".

С учетом складывающейся на рынке ситуации и того, что геополитический фон сейчас создает позитивные ожидания игроков рынка, эксперты Альфа-банка ожидают сохранения курса рубля на значениях 78-80 руб./$1 в конце текущего года.

Участники рынка анализировали новости на тему рисков введения новых санкций относительно российской нефти.

Страны G7 и Европейский союз ведут переговоры о замене ценового ограничения на экспорт российской нефти (price cap) полным запретом на морские перевозки, пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

В настоящее время западные компании не могут предоставлять танкеры и сопутствующие услуги для перевозки российской нефти, если ее цена превышает установленный потолок. Изначально он был установлен G7 и ЕС на уровне $60 за баррель, но недавно снижен Евросоюзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией до $47 за баррель; США к такой мере не присоединились.

Reuters утверждает, что Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном с использованием флота стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Три из шести источников сообщили агентству Reuters, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Два из шести источников сообщили, что ЕС, объединяющий 27 стран, хотел бы одобрить запрет вместе с более широким соглашением с G7, прежде чем предлагать запрет в рамках пакета.

По словам источников, британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7, при этом решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть продолжают активно снижаться вечером в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 1,21%, до $62,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,3%, до $59,3 за баррель.

Обе марки выросли по итогам предыдущей недели и завершили торги в пятницу на максимумах с середины ноября. Поддержку котировкам оказали ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами почти в 90%, по данным CME FedWatch. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

В то же время участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 412 единиц. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 129 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 декабря выросла на 9 базисных пунктов - до 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 16,44% годовых, в то время как версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,91% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 2 базисных пункта и составила 18,49% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2025 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 18:37
Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:31
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 13:16
Попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2700п - базовый сценарий на текущую неделю - "Финам"
Попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2700 пунктов выступают в качестве базового сценария на текущую неделю, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "В целом текущая неделя выглядит как продолжение нервного, но уже не панического движения. Базовый сценарий - осторожный рост в...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.