Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой.

"Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и чистой прибыли, при этом подтвержден прогноз по темпу роста выручки в 2026 году - не ниже 25% г/г, - отмечает эксперт. - В целом отчет позволил понять, что не предвидится каких-либо негативных сюрпризов в среднесрочной перспективе и у нас нет оснований для пересмотра параметров инвестиционной идеи".

По оценке аналитика, на текущий момент акции "Озон Фармацевтики" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 46% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S 2025E (с применением странового дисконта в размере 20%).

Саидова предполагает, что в 2026 году отечественные инвесторы станут более благосклонно смотреть на фармацевтическую отрасль и приценятся к ней, увидев возможности вложений в крайне дешевые активы с хорошими перспективами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.