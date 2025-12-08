Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%, напоминает эксперт. Основной акционер "Европлана" договорился о продаже компании из расчета 65 млрд руб. за 100% или около 541,7 руб. за акцию. Сделка пройдет после выплаты дивидендов и завершения всех корпоративных процедур. Покупатель должен будет выставить миноритариям "Европлана" оферту на выкуп акций не ниже цены приобретения. Это, по мнению Селютина, может ограничить просадку котировок после "отсечки".

"Акции "Европлана" - одни из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, - подчеркивает эксперт. - Они сохраняют потенциал роста и приносят щедрые дивиденды. При этом потенциал снижения ограничен ценой потенциальной оферты. Более привлекательное сочетание риска и доходности сложно представить".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.