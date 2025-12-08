.
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост с опережением рынка - доходность бумаги с начала года достигает 40%, констатирует эксперт. Уверенной положительной динамике за последние полтора месяца поспособствовал отчет по выручке и прибыли за 3К25 с превышением прогнозов и повышение эмитентом прогнозов по выручке на текущий год, указывает Саидова. Кроме того, отмечает она, инвесторам импонирует готовность J&J адаптироваться к требованиям администрации Трампа и намерения компании осуществить многомиллиардные вложения в наращивание производства в США. "На данном этапе после ралли акции уже не выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM) составляет лишь 5,6%", - пишет аналитик "Финама" в обзоре. По мнению Саидовой, к рискам для компании можно отнести дальнейшее ужесточение внешнеторговой политики США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-JOHNSON/JOHNSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
