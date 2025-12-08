Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"

Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на долговом рынке продолжат повышаться", - отмечают эксперты в комментарии.

