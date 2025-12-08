"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Несмотря на высокую зависимость компании от Apple Inc., а также сохраняющиеся геополитические риски, мы придерживаемся позитивного взгляда на бумаги эмитента. Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Дополнительную поддержку оказывают ее планы по выходу на международные рынки капитала и активная диверсификация бизнеса. В совокупности эти факторы формируют устойчивый фундамент для дальнейшего повышения стоимости акций".

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.