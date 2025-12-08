Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"

Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер".

Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей, констатирует эксперт Марат Беришев.

Снижение объемов торгов и волатильности инструмента говорят о выжидательной позиции инвесторов, которая может сохраниться и на текущей неделе в виде локального бокового тренда, полагает Беришев.

"Считаем, что долгосрочным портфельным инвесторам пока стоит воздержаться от покупок данного актива, - пишет аналитик в обзоре. - Для спекулятивно настроенных инвесторов считаем, что в случае движения за пределы локальных поддержки и сопротивления следует присоединяться к этому движению и работать от покупки при выходе котировок выше отметки $4272 за тройскую унцию либо от продажи при выходе котировок ниже $4155 (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), не забывая про защитные "стоп-приказы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.