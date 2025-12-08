"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента с начала декабря показали сдержанную динамику, констатируют эксперты.

Инвесторы ожидают публикации новой стратегии развития до 2030 года - обсуждение документа уже прошло в Совете директоров, представить ее планируется после Нового года.

"Фокус стратегии - технологическое лидерство, цифровизация и рост свободного денежного потока. Капвложения за девять месяцев снижены на 6%, но это меньше ожиданий. Мы прогнозируем сокращение инвестпрограммы в 2025 году на 11%, - указывают аналитики инвесткомпании в обзоре. - Чистая прибыль за год ожидается на уровне 22,45 млрд руб., а OIBDA - 320,8 млрд руб. Прогноз по дивидендам - 3,04 руб. на обыкновенную и 7,02 руб. на привилегированную акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.