ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на 1,2-1,3% по итогам года. Показатели октября поддерживают наше ожидание по развитию ситуации - напомним, что рост ВВП ускорился до 1,6%, причем наблюдался как рост потребительского спроса, так и производства, - пишут эксперты. - При этом такая динамика не выглядит аргументом в пользу более жесткой позиции ЦБ РФ, поскольку текущий всплеск спроса может отражать его перенос с 1П26 на текущие месяцы и связан в значительной степени с предстоящим повышением налоговой нагрузки".

С учетом низкого темпа роста цен в последние недели и вероятного торможения инфляции до значения около 6% по итогам декабря, аналитики Альфа-банка ориентируются на то, что регулятор понизит ключевую ставку до 16% годовых в декабре.

