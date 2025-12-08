"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"С середины ноября, несмотря на сильные квартальные результаты, акции KAO снизились на 7% - рынок закладывает в цену ожидания повышения ключевой ставки Банком Японии в декабре. Сейчас, на фоне коррекции, бумага выглядит привлекательной: по мультипликаторам KAO торгуется заметно ниже как своих исторических уровней, так и своей целевой цены, что создает благоприятную точку для входа в акции", - пишет эксперт.

Kao Corporation - ведущий японский производитель товаров для личной гигиены, ухода за домом, косметики и профессиональной химии.

