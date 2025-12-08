Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 17,00% (YTM - 18,39%). Предусматривается амортизация, с учетом которой индикативная дюрация составит ~1,4 года. Размещение запланировано на 16 декабря.

"С учетом индикативной дюрации спред к КБД соответствует 420 б. п., что значительно выше диапазона по другим выпускам компаний финансового сектора с рейтингом АА, которые торгуются на уровне не более 200-250 б. п., - отмечают аналитики Александр Афонин и Эльдар Каров. - При этом близкий по дюрации выпуск "ВТБ лизинга" серии 001Р-МБ-03 обращается со спредом к кривой ~300 б. п. По нашему мнению, новый "фикс" эмитента предполагает высокую премию к рынку и выглядит интересным даже при снижении купона на 100 б. п. до 16,00% (YTM - 17,23%)".

