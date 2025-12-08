"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Позитивный квартальный отчет поддержал акции компании, которые отыграли снижение, вызванное недавними заявлениями Минэнерго о возможном ограничении дивидендных выплат в секторе, - отмечает эксперт. - При этом акции компании почти достигли нашей целевой цены, подорожав на 29%. Однако вероятность ограничений по дивидендам в отрасли сохраняется. Для "Россети Ленэнерго" это означает, что неопределенность вокруг выплаты за 2025 год пока не снята, что ограничивает потенциал дальнейшего роста акции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.