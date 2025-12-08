Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк

Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк.

ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Принятое решение, по мнению экспертов, вряд ли будет иметь моментальный и сильный эффект для валютного рынка.

Само по себе решение снять ограничения на перевод валюты выглядит как стремление увеличить обороты на внутреннем валютном рынке, что является важным моментом, полагают Орлова и Кобяк.

"Население на фоне этой новости может нарастить валютные депозиты в российских банках - по состоянию на октябрь розничных валютных депозитов в российских банках сейчас $43 млрд, что в два раза меньше, чем до 2022 года, - указывают аналитики. - Такое решение ЦБ РФ может указывать на то, что курс на уровне 75-77 руб./$1 при текущих ценах на нефть является красной линией, и дальнейшее укрепление рубля не является желательным. Это важный сигнал рынку, который будет учитываться игроками в будущем".

С учетом складывающейся на рынке ситуации и того, что геополитический фон сейчас создает позитивные ожидания игроков рынка, эксперты Альфа-банка ожидают сохранения курса рубля на значениях 78-80 руб./$1 в конце текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.