Попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2700п - базовый сценарий на текущую неделю - "Финам"

Попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2700 пунктов выступают в качестве базового сценария на текущую неделю, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"В целом текущая неделя выглядит как продолжение нервного, но уже не панического движения. Базовый сценарий - осторожный рост в новостном боковике, попытки индекса закрепиться выше 2700 пунктов и протестировать 2750 при отсутствии внешних шоков. Главные драйверы - инфляция, ставка и геополитические сигналы; главный риск - валютный фактор. Именно в такой среде рынок обычно готовится к следующему, более определенному движению", - пишет эксперт в комментарии.

На взгляд Кабакова, геополитика по-прежнему задает тон. Прорывов нет, но переговорный процесс стал постоянным фоном: контакты идут на разных площадках и уровнях. Даже если быстрых решений не последует, сам факт регулярного диалога рынок воспринимает как умеренно позитивный сигнал, уверен аналитик.

"Макроэкономическая картина также играет на стороне рынка, - указывает стратег "Финама". - Инфляция замедляется быстрее ожиданий, и если текущая динамика сохранится, у Банка России к декабрьскому заседанию появится больше оснований смягчить риторику, а в оптимистичном сценарии - сделать шаг к очередному снижению ставки. В такой связке "инфляция - ставка - ожидания" рынок акций получает второй опорный фактор после геополитики. При его сохранении тест зоны 2750 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит вполне реалистичным. Технически эту попытку могут поддержать ключевые бумаги: "Лукойлу" важно закрепиться выше 5600 рублей, "Норникелю" - удержать уровень 135 рублей, "Газпром" остается индикатором общего аппетита к риску в первом эшелоне".

Отдельный риск, по мнению Кабакова, несут нефть и рубль. Цена Urals в рублях опустилась к уровням ковидного кризиса, усиливая давление на бюджет. Аналитик полагает, что ослабление рубля в диапазон 90-100 руб./$1 быстро разрушит ожидания снижения ставки и станет негативом для рынка акций. Напротив, сохранение относительно крепкого курса поддержит сценарий мягкой денежно-кредитной динамики и спрос на риск.

