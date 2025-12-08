Акции Сбербанка, Озона и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, МКПАО "Озон" и МКПАО "Т-Технологии" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Бумаги Сбербанка продолжают движение в восходящем тренде. Последняя коррекция позволила сбавить накопившуюся локальную перекупленность, наблюдаемую на высоковолатильных осцилляторах, и бумаги снова начали развивать отскок от поддержки тренда, - отмечает эксперт. - В позитивном сценарии ожидаем, что акции эмитента снова разовьют рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 313-316,5 руб. (1,8-3%)".

Акции "Озона" неожиданно снова перешли к резкому росту после завершения глобальной восходящей тенденции, сейчас им удалось преодолеть сильное сопротивление в районе 4000 руб., констатирует Буянов. При этом бумаги все еще не перекуплены, отмечает он: индекс относительной силы находится в пределах допустимых значений.

"Ожидаем, что в ближайшее время бумаги МКПАО "Озон" продолжат рост до сильного уровня сопротивления в районе 4200 руб. и в позитивном сценарии за неделю вырастут до 4175-4200 руб. (2-2,6%)", - говорится в материале аналитика.

Акции МКПАО "Т-Технологии" развивают очередную попытку роста, в этот раз бумаги движутся значительно активнее рынка, указывает Буянов. С помощью последнего импульса акциям удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в районе 3150 руб. и закрепиться выше.

"Полагаем, что акции "Т-Технологий" продолжат дорожать и в позитивном сценарии к концу недели будут торговаться в коридоре 3280-3320 руб. (1,9-3,2%)", - отмечает эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.