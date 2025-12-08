.
Мнения аналитиков
Выручка МГКЛ по итогам 2025г может существенно превысить ожидаемые показатели - инвестбанк "Синара"
08 декабря 2025 года 11:02
Выручка МГКЛ по итогам 2025г может существенно превысить ожидаемые показатели - инвестбанк "Синара"
Выручка "МГКЛ" ("Мосгорломбард") по итогам 2025г может существенно превысить ожидаемые показатели, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Группа компаний "МГКЛ" опубликовала операционные результаты за 11М25: выручка выросла в 3,6 раза в годовом сравнении до 27 млрд руб., что объясняется расширением торговли драгоценными металлами, развитием ресейл-направления и ломбардной деятельности, отмечается в обзоре инвестбанка. Портфель займов и ресейла увеличился на 10% г/г до 1,7 млрд руб. Число клиентов повысилось на 13% г/г до 234 тыс. человек. "В ноябре компания продемонстрировала рост выручки до 4,4 млрд руб., что на 9% выше сильного результата октября, - пишет эксперт Мария Лукина. - По итогам года выручка может составить около 31 млрд руб., существенно превысив ожидаемые показатели. Ключевым фактором, по нашему мнению, стало увеличение доходов от торговли драгоценными металлами. Также отмечаем умеренный рост портфеля займов и ресейла, что должно поддержать рентабельность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
08 декабря 2025 года 19:32
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля. читать дальше
.08 декабря 2025 года 19:23
Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и... читать дальше
.08 декабря 2025 года 18:37
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,... читать дальше
.08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост... читать дальше
.08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на... читать дальше
.08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость... читать дальше
.08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,... читать дальше
.08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с... читать дальше
.08 декабря 2025 года 15:31
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на... читать дальше
.08 декабря 2025 года 15:30
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные... читать дальше
.08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд... читать дальше
.08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный... читать дальше
.08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных... читать дальше
