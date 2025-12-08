Выручка МГКЛ по итогам 2025г может существенно превысить ожидаемые показатели - инвестбанк "Синара"

Выручка "МГКЛ" ("Мосгорломбард") по итогам 2025г может существенно превысить ожидаемые показатели, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Группа компаний "МГКЛ" опубликовала операционные результаты за 11М25: выручка выросла в 3,6 раза в годовом сравнении до 27 млрд руб., что объясняется расширением торговли драгоценными металлами, развитием ресейл-направления и ломбардной деятельности, отмечается в обзоре инвестбанка. Портфель займов и ресейла увеличился на 10% г/г до 1,7 млрд руб. Число клиентов повысилось на 13% г/г до 234 тыс. человек.

"В ноябре компания продемонстрировала рост выручки до 4,4 млрд руб., что на 9% выше сильного результата октября, - пишет эксперт Мария Лукина. - По итогам года выручка может составить около 31 млрд руб., существенно превысив ожидаемые показатели. Ключевым фактором, по нашему мнению, стало увеличение доходов от торговли драгоценными металлами. Также отмечаем умеренный рост портфеля займов и ресейла, что должно поддержать рентабельность".

