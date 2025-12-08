Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 77-79 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 77-79 руб./$1, для пары рубль/евро - 89-91 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Наметившийся тренд на укрепление рубля имеет высокую вероятность сохранения на текущей неделе, несмотря на понизившиеся нефтяные цены, - считает эксперт. - "Колебания возможны в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса. Поддерживающими факторами для национальной валюты станет рост продаж валюты по бюджетному правилу, а также продажа валюты экспортерами для выплаты дивидендов. Банк России отметил, что в именно в связи со стабильной ситуацией на валютном рынке отменяет ограничение на переводы за рубеж".

При этом новости с геополитической арены могут в моменте внести свои корректировки в динамику курса, подчеркивает Тимошенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.