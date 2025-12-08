Рубль, вероятно, останется крепким в краткосрочной перспективе - ПСБ

Дальнейшее накопление позитивного новостного фона, а также очевидное преобладание факторов в поддержку рубля (рост продаж валюты со стороны экспортеров, рост продаж валюты со стороны ЦБ РФ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), слабый спрос со стороны импортеров), скорее всего, приведут к стабилизации юаня в диапазоне 10,5-11 руб. за юань в краткосрочной перспективе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Аналитик при этом отмечает, что от движения к более крепким уровням будут сдерживать высокая геополитическая неопределенность; постепенное сужение поступлений экспортной выручки, после пиковых дисконтов; сезонный рост спроса на иностранную валюту в конце года (выездной туризм, рост сбережений и оптимизация их структуры, закрытие контрактов с иностранными поставщиками перед продолжительными выходными и так далее).

"Видим риски продолжения тренда на укрепление рубля в среднесрочной перспективе. В начале 2026 года этому может способствовать сезонное увеличение внешнеторгового профицита и остаточного влияния процессов, наблюдаемых в конце 2025 года, что может временно снизить стоимость юаня в диапазон 10-10,5 руб. за юань, - пишет Попов в материале банка. - Впрочем, считаем текущую крепость рубля временным явлением и ждем постепенного возврата котировок в следующем году в район 12-12,5 руб. за юань, который представляется нам более оправданным при возврате экономики к сбалансированным темпам роста".

"На текущей неделе ориентируемся на стабилизацию курса в середине текущего торгового диапазона 10,5-11 руб. за юань", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.