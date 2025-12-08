Brent торгуется у $63,8/барр

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу ростом. Рынки акций Азии не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедльник утром, Brent торгуется у $63,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу и завершили в плюсе вторую неделю подряд.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Министерство торговли США сообщило, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в августе расходы американцев увеличились на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Доходы повысились на 0,4% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, при этом аналитики ожидали сохранения темпов подъема второго показателя на уровне 2,9%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 53,3 пункта с 51 пункта месяцем ранее, согласно предварительному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста индекса до 52 пунктов.

Новые данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу, по данным CME FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce (+5,3%), лидером снижения - биотехнологическая Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3%).

В составе S&P 500 самый большой подъем продемонстрировал владелец сети магазинов косметики Ulta Beauty Inc., нарастивший капитализацию на 12,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Paramount Skydance Corp. потеряла 9,8% рыночной стоимости и показала самое сильное падение в S&P 500 после того, как Netflix Inc. (SPB: NFLX) объявила, что заключила с Warner Bros. Discovery соглашение о покупке ее активов в рамках сделки на $72 млрд. Paramount была одним из претендентов на приобретение Warner Bros. На новостях об этой сделке бумаги Netflix подешевели на 2,9%, Warner Bros. - подорожали на 6,3%.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросли на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,1%. Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%.

Бумаги Victoria''s Secret & Co. подскочили в цене на 18%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем квартале 2025 финансового года сократила чистый убыток на треть и увеличила выручку на 9,2%. Кроме того, Victoria''s Secret улучшила годовой прогноз.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise повысилась на 1,9%, несмотря на слабую квартальную отчетность поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг.

Котировки акций инжиниринговой ITT Inc. опустились на 1,3%. Ранее ITT сообщила, что достигла соглашения о покупке компании SPX Flow у инвестфирмы Lone Star Funds. Сумма сделки составит около $4,8 млрд.

Авиакомпания Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличила рыночную стоимость на 5,7%, несмотря на то, что ухудшила годовой прогноз скорректированной EBIT.

Цена бумаг производителя строительных материалов Owens Corning выросла на 1,5%, а финансовой Raymond James Financial - на 0,3% после того, как обе компании сообщили о повышении размера квартальных дивидендов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,22% - до 47954,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,19% - до 6870,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,31% и закрылся на отметке 23578,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю разнонаправленными изменениями.

Значение японского индекса Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу.

Объем экономики Японии в третьем квартале снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено об уменьшении на 0,4%. Это первое сокращение ВВП за шесть кварталов. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 0,5%, сообщает Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний снижаются: SoftBank Group - на 4,1%, Lasertec Corp. - на 3,1%, Tokyo Electron - на 0,9%.

"В высокотехнологичных акциях ощущается перегрев, что делает их уязвимыми к давлению со стороны продавцов, - полагает аналитик Nomura Securities Фумика Симидзу. - Тенденция к падению технологических акций сохраняется".

"На данный момент я ожидаю, что акции будут торговаться в боковом тренде", - заявил главный рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава.

Цена акций ритейлера одежды Fast Retailing и производителя электроники Sony снизилась на 1%, выпускающей парфюмерию Shiseido - на 0,9%.

При этом стоимость автопроизводителей растет: Nissan - на 3,2%, Toyota и Honda - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1%.

Экспорт Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, импорт - на 1,9%, сообщило Главное таможенное управление. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3,8%, второго - на 2,8%.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, самое существенное снижение показывают акции производителя игрушек Pop Mart International Group - на 8,6%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 3,1%, China Construction Bank - на 3%.

Между тем наиболее значительный подъем котировок демонстрируют бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,2%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, страховщика Ping An Insurance - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,7%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысилась на 0,6%, сталелитейной Posco - на 2,4%, чипмейкера SK Hynix - на 4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $63,82 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты поднялись в цене на $0,49 (0,8%), до $63,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на $0,07 (0,12%), до $60,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,41 (0,7%), до $60,08 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами в 87%, по данным CME FedWatch. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

Участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил "конструктивный характер обсуждений". Тем не менее, как писал Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Между тем страны G7 и Европейский союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Вашингтон обвиняет Каракас в причастности в перевозке наркотиков в США и проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки Мадуро. Президент Трамп ранее угрожал предпринять наземную операцию против этой страны.