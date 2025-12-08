.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $63,8/барр
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение
Динамика ВВП РФ по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7%...
 
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции...
 
08 декабря 2025 года 09:10

Brent торгуется у $63,8/барр

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу ростом. Рынки акций Азии не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедльник утром, Brent торгуется у $63,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу и завершили в плюсе вторую неделю подряд.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Министерство торговли США сообщило, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в августе расходы американцев увеличились на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Доходы повысились на 0,4% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, при этом аналитики ожидали сохранения темпов подъема второго показателя на уровне 2,9%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 53,3 пункта с 51 пункта месяцем ранее, согласно предварительному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста индекса до 52 пунктов.

Новые данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу, по данным CME FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce (+5,3%), лидером снижения - биотехнологическая Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-3%).

В составе S&P 500 самый большой подъем продемонстрировал владелец сети магазинов косметики Ulta Beauty Inc., нарастивший капитализацию на 12,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Paramount Skydance Corp. потеряла 9,8% рыночной стоимости и показала самое сильное падение в S&P 500 после того, как Netflix Inc. (SPB: NFLX) объявила, что заключила с Warner Bros. Discovery соглашение о покупке ее активов в рамках сделки на $72 млрд. Paramount была одним из претендентов на приобретение Warner Bros. На новостях об этой сделке бумаги Netflix подешевели на 2,9%, Warner Bros. - подорожали на 6,3%.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросли на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,1%. Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%.

Бумаги Victoria''s Secret & Co. подскочили в цене на 18%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем квартале 2025 финансового года сократила чистый убыток на треть и увеличила выручку на 9,2%. Кроме того, Victoria''s Secret улучшила годовой прогноз.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise повысилась на 1,9%, несмотря на слабую квартальную отчетность поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг.

Котировки акций инжиниринговой ITT Inc. опустились на 1,3%. Ранее ITT сообщила, что достигла соглашения о покупке компании SPX Flow у инвестфирмы Lone Star Funds. Сумма сделки составит около $4,8 млрд.

Авиакомпания Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличила рыночную стоимость на 5,7%, несмотря на то, что ухудшила годовой прогноз скорректированной EBIT.

Цена бумаг производителя строительных материалов Owens Corning выросла на 1,5%, а финансовой Raymond James Financial - на 0,3% после того, как обе компании сообщили о повышении размера квартальных дивидендов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,22% - до 47954,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,19% - до 6870,40 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,31% и закрылся на отметке 23578,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю разнонаправленными изменениями.

Значение японского индекса Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу.

Объем экономики Японии в третьем квартале снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено об уменьшении на 0,4%. Это первое сокращение ВВП за шесть кварталов. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 0,5%, сообщает Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний снижаются: SoftBank Group - на 4,1%, Lasertec Corp. - на 3,1%, Tokyo Electron - на 0,9%.

"В высокотехнологичных акциях ощущается перегрев, что делает их уязвимыми к давлению со стороны продавцов, - полагает аналитик Nomura Securities Фумика Симидзу. - Тенденция к падению технологических акций сохраняется".

"На данный момент я ожидаю, что акции будут торговаться в боковом тренде", - заявил главный рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава.

Цена акций ритейлера одежды Fast Retailing и производителя электроники Sony снизилась на 1%, выпускающей парфюмерию Shiseido - на 0,9%.

При этом стоимость автопроизводителей растет: Nissan - на 3,2%, Toyota и Honda - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1%.

Экспорт Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, импорт - на 1,9%, сообщило Главное таможенное управление. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3,8%, второго - на 2,8%.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, самое существенное снижение показывают акции производителя игрушек Pop Mart International Group - на 8,6%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 3,1%, China Construction Bank - на 3%.

Между тем наиболее значительный подъем котировок демонстрируют бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,2%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, страховщика Ping An Insurance - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,7%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысилась на 0,6%, сталелитейной Posco - на 2,4%, чипмейкера SK Hynix - на 4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $63,82 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты поднялись в цене на $0,49 (0,8%), до $63,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на $0,07 (0,12%), до $60,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,41 (0,7%), до $60,08 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами в 87%, по данным CME FedWatch. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

Участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана.

Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил "конструктивный характер обсуждений". Тем не менее, как писал Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Между тем страны G7 и Европейский союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Вашингтон обвиняет Каракас в причастности в перевозке наркотиков в США и проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки Мадуро. Президент Трамп ранее угрожал предпринять наземную операцию против этой страны.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2025 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 19:23
Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 18:37
Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:31
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный...    читать дальше
.
08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.