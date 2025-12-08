.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение
Динамика ВВП РФ по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7%...
 
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции...
 
08 декабря 2025 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия в настоящее время ведет с США диалог не о временном перемирии на Украине, а о долгосрочном урегулировании. "Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, вот, что важно", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. По словам Ушакова, американская сторона обещает, что договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться железобетонно. "Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это железобетонно", - сказал Ушаков.

Говоря о мирном плане по Украине, Ушаков сообщил, что идет стыковка трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа. По его словам, без участия специалистов, в том числе представителей МИД РФ и Госдепартамента США, прийти к мирному урегулированию невозможно. Также Ушаков отметил, что продвижение вооруженных сил РФ в зоне СВО способствовало созданию благоприятной обстановки в состоявшихся на неделе российско-американских переговорах.

В минувшую субботу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было. "Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки... близки к миру, как никогда", - привело в субботу его слова агентство ЭФЭ.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу и завершили в плюсе вторую неделю подряд. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Министерство торговли США сообщило, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%. Согласно уточненным данным, в августе расходы американцев увеличились на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Доходы повысились на 0,4% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, при этом аналитики ожидали сохранения темпов подъема второго показателя на уровне 2,9%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 53,3 пункта с 51 пункта месяцем ранее, согласно предварительному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста индекса до 52 пунктов.

Новые данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю разнонаправленными изменениями. Значение японского индекса Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1%. Экспорт Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, импорт - на 1,9%, сообщило Главное таможенное управление. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3,8%, второго - на 2,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,89 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты поднялись в цене на 0,8%, до $63,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,2%, до $60,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,7%, до $60,08 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

Участники рынка продолжают также следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана. Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил "конструктивный характер обсуждений". Тем не менее, как писал Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Между тем страны G7 и Европейский союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Вашингтон обвиняет Каракас в причастности в перевозке наркотиков в США и проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки Мадуро. Президент Трамп ранее угрожал предпринять наземную операцию против этой страны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,598 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,156 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 декабря вырос всего на 0,02% и составил 118,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1196,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "РЖД-001Р-21R" (+0,45%) и "РЖД-001P-16R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,04%), "РЖД-28" (-0,47%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-резерв" 8 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-06 объемом 130 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена амортизация: погашение 5% от номинальной стоимости раз в квартал, начиная с 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов.

ООО "Зоопт" 11 декабря начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 11-12-го купонов облигаций серии БО-П-08 на уровне 14% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в декабре 2020 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2025 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
08 декабря 2025 года 19:23
Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и...    читать дальше
08 декабря 2025 года 18:37
Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,...    читать дальше
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост...    читать дальше
08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на...    читать дальше
08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость...    читать дальше
08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,...    читать дальше
08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с...    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:31
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на...    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные...    читать дальше
08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд...    читать дальше
08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный...    читать дальше
08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных...    читать дальше
