Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия в настоящее время ведет с США диалог не о временном перемирии на Украине, а о долгосрочном урегулировании. "Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, вот, что важно", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. По словам Ушакова, американская сторона обещает, что договоренности по Украине, достигнутые президентом США Дональдом Трампом, будут выполняться железобетонно. "Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это железобетонно", - сказал Ушаков.

Говоря о мирном плане по Украине, Ушаков сообщил, что идет стыковка трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа. По его словам, без участия специалистов, в том числе представителей МИД РФ и Госдепартамента США, прийти к мирному урегулированию невозможно. Также Ушаков отметил, что продвижение вооруженных сил РФ в зоне СВО способствовало созданию благоприятной обстановки в состоявшихся на неделе российско-американских переговорах.

В минувшую субботу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что достижение мира между Россией и Украиной ближе, чем когда бы то ни было. "Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки... близки к миру, как никогда", - привело в субботу его слова агентство ЭФЭ.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу и завершили в плюсе вторую неделю подряд. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Министерство торговли США сообщило, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%. Согласно уточненным данным, в августе расходы американцев увеличились на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Доходы повысились на 0,4% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, при этом аналитики ожидали сохранения темпов подъема второго показателя на уровне 2,9%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 53,3 пункта с 51 пункта месяцем ранее, согласно предварительному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста индекса до 52 пунктов.

Новые данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю разнонаправленными изменениями. Значение японского индекса Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1%. Экспорт Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, импорт - на 1,9%, сообщило Главное таможенное управление. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3,8%, второго - на 2,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,89 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты поднялись в цене на 0,8%, до $63,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,2%, до $60,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,7%, до $60,08 за баррель.

Поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС США на заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

Участники рынка продолжают также следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все еще не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, "Россия не против" предложенного Вашингтоном мирного плана. Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил "конструктивный характер обсуждений". Тем не менее, как писал Bloomberg, "несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьезный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах".

Между тем страны G7 и Европейский союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Вашингтон обвиняет Каракас в причастности в перевозке наркотиков в США и проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки Мадуро. Президент Трамп ранее угрожал предпринять наземную операцию против этой страны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,598 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,156 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 декабря вырос всего на 0,02% и составил 118,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1196,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "РЖД-001Р-21R" (+0,45%) и "РЖД-001P-16R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,04%), "РЖД-28" (-0,47%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Центр-резерв" 8 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-06 объемом 130 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена амортизация: погашение 5% от номинальной стоимости раз в квартал, начиная с 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов.

ООО "Зоопт" 11 декабря начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 11-12-го купонов облигаций серии БО-П-08 на уровне 14% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в декабре 2020 года.