Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение
Динамика ВВП РФ по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7%...
 
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции...
 
08 декабря 2025 года 09:54

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2760п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в понедельник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Техническая картина по рынку акций и ряду "фишек" выглядит обнадеживающей, что настраивает на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. Однако рост, по нашему мнению, требует дополнительной новостной подпитки. Поэтому в начале текущей недели инвесторы могут начать переходить в режим их ожидания, на понедельник целевым по индексу видим все же диапазон 2700-2760 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


08 декабря 2025 года 19:32
Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2700п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти
Москва. 8 декабря. Попытка рынка акций РФ продолжить в понедельник подъем на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины оказалась неудачной из-за упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель), что привело к сокращению позиций игроками. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам (максимум с 20 октября), индекс РТС упал к 1100 пунктам на фоне ослабления рубля.
08 декабря 2025 года 19:23
Рубль в понедельник отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 8 декабря. Китайский юань растерял дневной рост и лишь незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и только слегка опустился, несмотря на усилившую падение нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,789 руб., что всего на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
08 декабря 2025 года 19:00
Акции Озон Фармацевтики выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - "Финам"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Зарины Саидовой. "Отчетность компании за 9 месяцев 2025 года оправдала наши ожидания - компания показала солидный рост выручки и...
08 декабря 2025 года 18:37
Акции Европлана - привлекательное сочетание риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "Европлана" представляют собой привлекательное сочетание риска и доходности, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. 12 декабря - последний день торгов акциями "Европлана" с дивидендами. Выплата - 58 рублей, доходность - 9,9%,...
08 декабря 2025 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Johnson & Johnson с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $213,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент в текущем году показывает рост...
08 декабря 2025 года 17:44
Принципиальные изменения на долговом рынке РФ на текущей неделе не ожидаются - инвестбанк "Синара"
Принципиальные изменения на российском долговом рынке на текущей неделе не ожидаются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что, если мы вновь увидим замедление роста ИПЦ, котировки на...
08 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной ценой CNY75,9
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,1%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на высокую зависимость...
08 декабря 2025 года 16:38
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе - "Эйлер"
Инвесторы в золото могут сохранить выжидательную позицию на текущей неделе в виде локального бокового тренда, считают в аналитической компании "Эйлер". Фьючерсы на золото на прошлой неделе не показали выраженной динамики, оставаясь в локальном боковике, объем торгов был ниже средних показателей,...
08 декабря 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" "Ростелекома" до 60,64 руб. и 60,74 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с 64,38 руб. до 60,64 руб. и с 62,87 руб. до 60,74 руб. за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "держать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с...
08 декабря 2025 года 15:31
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 16% в декабре - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года, говорится в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Мы полагаем, что темпы роста ВВП в 4К25 могут достичь 1,5%, что выведет рост экономики на...
08 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 8 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8105 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
08 декабря 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Kao до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Kao Corporation с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 7330 иен (JPY),что соответствует потенциалу роста на 17,8%,сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "С середины ноября, несмотря на сильные квартальные...
08 декабря 2025 года 14:37
Участие в размещении бондов "ВТБ лизинга" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций АО "ВТБ лизинг" интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 16% (YTM - 17,23%), говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ВТБ лизинг" на 12 декабря наметил сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-МБ-04 объемом 3 млрд...
08 декабря 2025 года 14:17
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 286,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Позитивный...
08 декабря 2025 года 13:51
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года - Альфа-банк
Вероятно сохранение курса рубля в диапазоне 78-80 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре экономистов Альфа-банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк. ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц-нерезидентов из дружественных...
