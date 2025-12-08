Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2760п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в понедельник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Техническая картина по рынку акций и ряду "фишек" выглядит обнадеживающей, что настраивает на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. Однако рост, по нашему мнению, требует дополнительной новостной подпитки. Поэтому в начале текущей недели инвесторы могут начать переходить в режим их ожидания, на понедельник целевым по индексу видим все же диапазон 2700-2760 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

