Курс рубля может вернуться в район 11 руб./юань в декабре - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль в базовом сценарии способен вернуться в район 11 руб. за юань в декабре, говорится в материале аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Основные факторы, вызвавшие укрепление рубля в ноябре, в целом сохраняются, однако достаточно высока вероятность их ослабления уже в ближайшие недели и месяцы, отмечает эксперт.

Он указывает, что в первую очередь это касается денежно-кредитной политики Банка России, а также объема продажи иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила.

Кроме того, обращает внимание Бабин, поступление инвалюты от нефтегазового экспорта способно заметно сократиться из-за по-прежнему низких нефтяных цен, а также возросшего геополитического дисконта в стоимости поставляемого из РФ сырья.

"Поэтому в базовом сценарии юань в декабре способен вернуться в район 11 руб. за юань. При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется к 78 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения в 7,07", - пишет Бабин.

