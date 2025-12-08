Тренд на долгосрочное повышение на рынке золота в целом сохраняется - "Цифра брокер"

Долгосрочный повышательный тренд на рынке золота в целом сохраняется, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Ожидания более низких процентных ставок оказывают поддержку рынку золота. В принципе нельзя исключать фиксации прибыли инвесторами по открытым позициям, если по итогам заседания ФРС США на текущей неделе не удивит рынки более сильным снижением ставок или более мягкой риторикой, - отмечают эксперты в комментарии. - Тем не менее на рынке золота сохраняется долгосрочный повышательный тренд, краткосрочные спады в рамках которого можно использовать для наращивания позиций в золоте".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.