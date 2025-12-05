.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в начале декабря вырос на надеждах на прогресс в украинском урегулировании, индекс МосБиржи превысил 2700п
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Новак: в этом году инфляция в РФ ожидается на уровне 6% или чуть выше
Инфляция в РФ замедляется быстрыми темпами, в 2025 году ожидается на уровне 6%, может, чуть выше, озвучил журналистам текущие оценки правительства вице-премьер РФ Александр Новак. "Инфляция замедляется быстрыми темпами. За последнюю неделю она...
 
Каков потенциал наращивания российского госдолга
Эксперты оценили потенциал наращивания российского госдолга и возможности его обслуживания по сравнению с другими странами мира. Россия может удерживать "безопасный" уровень госдолга в диапазоне 90-100% от ВВП, оценили аналитики Центрального...
 
Рост просроченных долгов грозит банковским кризисом
В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия". Системный банковский кризис может...
 
05 декабря 2025 года 19:31

Рынок акций РФ в начале декабря вырос на надеждах на прогресс в украинском урегулировании, индекс МосБиржи превысил 2700п

Рынок акций РФ в первую неделю декабря вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине после переговоров президента РФ Владимира Путина с делегацией США, которые не принесли прорывных решений, но укрепили надежды на решение кризиса. Также фактором поддержки на неделе выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе локально падал ниже 2620 пунктов, но затем отыграл потери и в пятницу превысил рубеж 2700 пунктов.

В период с 1 по 5 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,3% и составил 2711,3 пункта, индекс РТС прибавил 4,2% и достиг 1122,46 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос на 1,1% и составил $63,98 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,13 рубля, до 76,0937 руб./$1.

Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах подрос в ожидании дальнейших новостей о переговорах по завершению конфликта на Украине; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63,4 за баррель). Индекс МосБиржи в понедельник поднялся до 2687 пунктов, а индекс РТС - к 1090 пунктам, обновив максимум с начала сентября за счет укрепления рубля.

"Газпром" (+0,5%) находится в контакте с турецкими партнерами по вопросу продления договоров на поставку российского газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м - по "Турецкому". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

Перспективы выплаты корпорацией АФК "Система" (+0,2%) дивидендов за 2025 год маловероятны, сообщил ее основатель Владимир Евтушенков журналистам.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (-0,5%) в ноябре 2025 года вырос на 19,6% в годовом выражении (до 149,2 трлн рублей) и сократился на 13,6% по сравнению с октябрем (со 172,6 трлн рублей).

Издание The Telegraph сообщило вечером 28 ноября, что США готовы признать принадлежность к РФ Крыма и новых территорий, чтобы добиться соглашения об урегулировании кризиса на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что доволен ходом переговоров по Украине и предрекает "хорошие шансы" мирному соглашению, отметив, что не намерен устанавливать дедлайн для РФ по решению украинского кризиса.

Нефть подросла на фоне известий, что страны ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в первом квартале 2026 года. Следующая встреча восьми стран-добровольцев ОПЕК+ намечена на 4 января, встреча всех стран ОПЕК+ состоится 7 июня.

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно участия Европы в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины, инвесторы также ожидали итогов встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа для обсуждения плана разрешения украинского кризиса. Индекс МосБиржи опустился ниже 2670 пунктов на фоне очередного укрепления рубля.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (-0,8%) рассмотрит обновленную стратегию компании в декабре, а презентует ее в следующем году, сообщил журналистам президент оператора Михаил Осеевский в кулуарах форума "Россия зовет!". Также Осеевский сообщил, что "Ростелеком" рассчитывает в 2026 году приблизиться по размеру выручки к 1 трлн рублей, а в 2027 году - превысить эту отметку.

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" заявил, что российский фондовый рынок обладает потенциалом для новых размещений, чтобы использовать его, правительству поручено сформировать программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием, а министерствам - отраслевые планы по выводу на биржу крупных компаний.

Также Путин сообщил журналистам во вторник, что Европа сама прекратила контакты с РФ, при этом она мешает Вашингтону и мирному плану президента США Дональда Трампа. По словам Путина, если Европа начнет войну с Россией, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

Кроме того, Путин заявил, что предлагаемые Европой изменения в план Трампа направлены только на блокирование мирного процесса. Россия допускает возвращение Европы к переговорам по Украине, если они будут учитывать реалии на земле, заключил президент РФ.

Повышение траектории ключевой ставки на 2026 год все равно предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, рынки корректно отреагировали на это, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Повышение ставки НДС в условиях жесткой денежно-кредитной политики может пройти фактически "незаметно", считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Решетников.

Достижение финальных договоренностей о мирном урегулировании украинского конфликта привело бы к стремительному росту российского фондового рынка, однако вряд ли они могут быть полностью согласованы прямо сейчас, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

В среду рынок акций РФ умеренно снизился на итогах прошедшей вечером во вторник встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования, не принесшей прорывных договоренностей, но сохранившей надежду на прогресс в решении кризиса. Индекс МосБиржи днем падал ниже 2620 пунктов, но к вечеру отскочил к 2650 пунктам за счет ослабления рубля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ночь на среду сообщил журналистам, что Россия и США договорились не раскрывать суть состоявшихся во вторник переговоров между Путиным и Уиткоффом. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден.

Перспективы встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависят от результатов работы по линии их помощников и компетентных ведомств, добавил Ушаков.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине был достигнут некоторый прогресс, но отказался назвать конкретную дату, когда, по его мнению, может быть достигнуто прекращение конфликта.

По словам Ушакова, США готовы предпринять все усилия для долгосрочного урегулирования на Украине, что отвечает интересам России. Также Ушаков сообщил, что Россия взаимодействует по украинскому урегулированию только с США, при этом у Москвы нет негативного отношения к продолжению контактов с ЕС.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции, фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся до 2657 пунктов, причем рост был сдержан укреплением рубля.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней). Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года. Точную оценку по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 10 декабря.

Таким образом, годовая инфляция в РФ приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на совете директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 п.п.

Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на форуме ВТБ "Россия зовет!", заявил, что инфляция в РФ в 2025 году будет ниже прогнозов и составит около 6%.

Банк России будет действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции, заявил в четверг директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми. Он отметил, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров ЦБ 19 декабря.

Траектория инфляции в РФ идет существенно ниже, чем официальный прогноз Минэкономразвития на 2025 год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума в четверг в Дели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американской делегации в Москве по Украине прошли хорошо, о дальнейшем развитии событий говорить пока рано. Также Трамп предположил, что Украине нужно было согласиться на урегулирование конфликта в начале этого года, поскольку тогда она могла получить более выгодные условия.

На нефтяном рынке в четверг цена Brent превысила $63 за баррель, сдерживающим фактором выступили статистика о росте запасов сырья в США и планы Саудовской Аравии понизить цены с января для азиатских покупателей.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

В пятницу рынок акций ускорил рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, индекс РТС преодолел отметку 1100 пунктов (максимум за 3 месяца).

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу, что Европа не способствует достижению договоренностей по украинскому урегулированию между Москвой и Вашингтоном, однако стороны продвигаются вперед, что обнадеживает. Также Ушаков отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что США принимают меры с целью воспрепятствовать принятию Евросоюзом предложений по выдаче Украине "репарационного кредита" за счет блокированных активов РФ. По информации источников, американские чиновники уверяют коллег в странах ЕС, что активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, их нельзя использовать для затягивания конфликта, отмечает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC, что США и Россия добились большого прогресса в украинском урегулировании, есть надежда, что в ближайшие несколько недель появятся какие-нибудь хорошие новости на этот счет.

В период с 1 по 5 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "ФСК-Россети" (+11%), ПАО "Россети Центр" (+10%), ПАО "ЭсЭфАй" (+10%); хуже рынка оказались акции ПАО "НоваБев Групп" (-5%), ПАО "Группа Аренадата" (-3%), банка "Санкт-Петербург" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет оценивать поступающие геополитические и корпоративные новости, а также данные Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний во вторую неделю декабря может составить 2650-2800 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 декабря 2025 года 19:22
Рубль в пятницу скорректировался вниз перед выходными днями и после обновления максимумов с конца февраля 2023г
Москва. 5 декабря. Китайский юань развернулся вверх и умеренно повысился на Московской бирже по итогам сессии в пятницу. Рубль, напротив, перешел к снижению, подешевев в рамках коррекции перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов обновил максимальные отметки с конца февраля 2023 года.    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 19:21
Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях украинского урегулирования, неделю закрыл ростом
Москва. 5 декабря. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, обновив максимум закрытия с 20 октября.    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:44
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре наиболее вероятно - "Т-Инвестиции"
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года наиболее вероятно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Опережающее замедление инфляции существенно увеличивает вероятность снижения ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря на 50...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 18:11
Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат торги в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ. Цены на нефть марки Brent за неделю выросли менее чем на 1%, февральский фьючерс стоит немногим дороже $63 за баррель, констатируют эксперты. Ситуация стабильная,...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 17:40
Рынок акций РФ может продолжить волну подъема на следующей неделе - ПСБ
Российский фондовый рынок может предпринять попытку продолжить волну восстановления с локальной целью 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Отметим, что закрепление выше 2700 пунктов будет способствовать росту активности инвесторов и объемов...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 17:06
Цена акций Dollar General краткосрочно может продолжить рост - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Dollar General могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента выросли в четверг в цене на 14%, после того как дискаунтер повысил прогноз по прибыли на 2026 финансовый год (ф.г.) и представил результаты за третий...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 16:25
Цены акций Kroger и Hewlett Packard пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Kroger и Hewlett Packard Enterprise, вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Kroger снизилась в четверг на 4,6%, поскольку ритейлер понизил прогноз продаж на 2026 финансовый год (ф.г.), притом что результаты за...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 15:48
Индекс Мосбиржи может завершить следующую неделю в диапазоне 2550-2735п - "АКБФ"
Индекс Мосбиржи может завершить следующую торговую неделю в диапазоне 2550-2735 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Ожидаем при повышенных рисках сравнительно благоприятную динамику бумаг финансового сектора, электроэнергетики, транспорта и строительных компаний, -...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 15:26
Рубль днем активно растет в паре с юанем, обновил максимумы с конца февраля 2023 года
Москва. 5 декабря. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет в ожидании позитивных новостей на тему урегулирования российско-украинского конфликта и на фоне увеличения в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 15:06
Акции НОВАТЭКа по-прежнему обладают сдержанной инвестпривлекательностью - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "НОВАТЭКа" по-прежнему обладают сдержанной инвестиционной привлекательностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Объем реализации газа компанией, включая СПГ, в январе-сентябре 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже значения аналогичного периода прошлого года,...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 14:09
Акции МДМГ остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"
Акции "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных вложений на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Бумаги эмитента в пятницу обновили исторические максимумы,...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 13:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Астры
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 335 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Бизнес компании сильно сезонный: около 70% отгрузок приходится на четвертый квартал, и почти половина на...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 12:53
"Финам" рекомендует "держать" акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1263 руб
"Финам" рекомендует "держать" акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента за последний год смогли значительно опередить рынок на фоне низкой базы,...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 11:41
Закрепление выше 118,2п откроет индексу RGBI дорогу к 118,95п - БКС Экспресс
Закрепление индекса RGBI выше уровня в 118,2 пункта откроет ему дорогу к 118,95 пунктов, говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Индекс гособлигаций продолжает восхождение наверх и пытается закрепиться выше 118,2п. Если получится, это откроет дорогу для...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 11:09
Рубль, скорее всего, будет торговаться у 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в ближайшие месяцы - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research считают, что в декабре 2025 года и январе 2026 года рубль будет стабильным, займет уровень около 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в отсутствие быстрого улучшения в геополитике, говорится в материале. Позитивно для рубля будет действовать рост продаж валюты...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.