Рубль в пятницу скорректировался вниз перед выходными днями и после обновления максимумов с конца февраля 2023г

Москва. 5 декабря. Китайский юань развернулся вверх и умеренно повысился на Московской бирже по итогам сессии в пятницу. Рубль, напротив, перешел к снижению, подешевев в рамках коррекции перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов обновил максимальные отметки с конца февраля 2023 года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,78 руб., что на 7,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань опускался до отметки 10,62 руб. впервые с 28 февраля 2023 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 87,71 копейки, до 76,0937 руб./$1, и снизил курс евро на 1,2 рубля, до 88,7028 руб./EUR1.

"На этой неделе рубль продолжил тренд на укрепление, достигнув утром в пятницу минимального с февраля 2023 года уровня в 10,62 руб. за юань, после чего скорректировался в диапазон 10,8-10,85 руб. за юань. Фьючерс USDRUBF на этом фоне опускался вплоть до 75,34 руб./$1. Укрепление рубля было обусловлено рядом факторов. Так, продажи валюты экспортерами в целом растут, несмотря на сокращение экспорта. Эта тенденция началась в октябре и, по данным СМИ, продолжилась в ноябре. Кроме того, Минфин с пятницы увеличил продажи валюты по бюджетному правилу до рекордных с февраля 2023 года объемов (с 0,1 млрд руб./день до 5,6 млрд руб./день). Совокупные продажи валюты ЦБ и Минфина вырастут до 14,6 млрд руб./день. Еще одним фактором в пользу рубля выступают вербальные интервенции представителей власти о том, что рубль в будущем может оставаться крепким. ЦБ объявил о том, что c 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, что может умеренно повысить спрос на валюту. Сезонный рост импорта в декабре может также способствовать развороту тренда на валютном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке.

Ряд ограничений на валютные переводы сохранится до 7 июня 2026 года включительно, отмечает регулятор.

По словам главы аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, изначально данные ограничения вводились, чтобы избежать дефицита валюты на рынке и обвала рубля, достаточно вспомнить март 2022 года, когда был период беспрецедентного санкционного шока.

"Половина резервов Банка России была заблокирована, логистика экспорта нарушена, а панические настроения бизнеса и населения создали колоссальный спрос на валюту. В тот момент ограничения выполняли роль своего рода "жгута" при кровотечении. Если бы барьеры не поставили, мы бы столкнулись с масштабным оттоком капитала, который физически истощил бы ликвидность банковской системы. Это неминуемо привело бы к катастрофическому обвалу рубля. Меры были жесткими, но именно они позволили купировать панику и сохранить финансовую стабильность в самый острый период кризиса", - полагает Пырьева.

Сегодняшнее решение Банка России, очевидно, сигнал уверенности, поскольку регулятор видит, что фундамент валютного рынка сейчас достаточно крепок, подчеркивает аналитик.

"Потребности в жестком ограничении валютного рынка нет. Вместе с тем важно понимать, что лимит в $1 млн в месяц, который действовал до этого, и так покрывал потребности 99,9% граждан и бизнеса. Его полная отмена - шаг скорее символический, завершающий этап либерализации. Банк России понимает, что снятие "потолка" не спровоцирует ажиотажного спроса, способного пошатнуть курс", - говорит Пырьева.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,6 млрд рублей, сообщило министерство ранее на неделе.

Такой объем ежедневных продаж станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

С 10 ноября по 4 декабря Минфин продавал валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволила оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 по 30 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 14,54 млрд руб. в день (с 10 ноября по 4 декабря 2025 года продавал ее объемом 9,04 млрд руб. в день).

Трейдеры продолжают активно следить за переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу в интервью телеканалу "Звезда", опубликованному в Telegram-канале ТВ-канала, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Также Ушаков отметил, что что Европа не способствует достижению договоренностей по украинскому урегулированию между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что США принимают меры с целью воспрепятствовать принятию Евросоюзом предложений по выдаче Украине "репарационного кредита" за счет блокированных активов РФ.

"Как рассказали дипломаты, американские чиновники уверяют коллег в странах ЕС, что активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, их нельзя использовать для затягивания" конфликта, отмечает Bloomberg.

Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа.

Трамп в свою очередь подчеркивает, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", -сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Цены на нефть перешли к уверенному росту вечером в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,04%, до $63,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,06%, до $60,29 за баррель.

Поддержку нефти оказывают ожидания снижения ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 декабря выросла на 19 базисных пунктов - до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц увеличилась на 1 базисный пункт, до 16,43% годовых, версия на три месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт, до 16,95% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 3 базисных пункта и составила 18,56% годовых.