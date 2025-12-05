Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях украинского урегулирования, неделю закрыл ростом

Москва. 5 декабря. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, обновив максимум закрытия с 20 октября.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2711,3 пункта (+2%), индекс РТС на фоне укрепления рубля подскочил до 1122,46 пункта (+3,2%) - максимум за 3 месяца; лидерами роста выступили акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 декабря, составил 76,0937 руб. (-87,71 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-4,2% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 2,13 рубля.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,7% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Россия и Индия приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений на индийский рынок, обсуждают возможное создание СП. "Стороны приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений в Индию и обсудили возможное создание совместных предприятий в этой сфере", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, принятом по итогам саммита "Россия-Индия".

Тем временем, компания "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%) за 11 месяцев 2025 года увеличила поставки удобрений в Индию в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 2,57 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Александр Гильгенберг. "При этом объемы продаж в Индию в III квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - отметил Гильгенберг, которого цитирует пресс-служба компании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу, что Европа не способствует достижению договоренностей по украинскому урегулированию между Москвой и Вашингтоном. "Они (европейские страны - ИФ) постоянно выдвигают требования, неприемлемые для Москвы. Вы видели план, который был опубликован, по-моему, от него уже отказались, но я бы мягко сказал, что европейцы не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинским делам", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда", опубликованному в Telegram-канале ТВ-канала.

"Все-таки мы в переговорах, в которых участвует наш президент, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой", - добавил Ушаков.

Также Ушаков отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что США принимают меры с целью воспрепятствовать принятию Евросоюзом предложений по выдаче Украине "репарационного кредита" за счет блокированных активов РФ.

"По словам нескольких европейских дипломатов, знакомых с темой, США воздействуют на несколько стран ЕС с целью блокировать планы по использованию замороженных активов ЦБ РФ для поддержки крупного займа Украине", - передает агентство.

"Как рассказали дипломаты, американские чиновники уверяют коллег в странах ЕС, что активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, их нельзя использовать для затягивания" конфликта, отмечает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC, что США и Россия добились большого прогресса в украинском урегулировании, есть надежда, что в ближайшие несколько недель появятся какие-нибудь хорошие новости на этот счет.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил неделю на подъеме, сумев удержаться выше 2700 пунктов. Участников торгов поддержали оптимистичные комментарии помощника президента РФ Ушакова, который не исключил встречу глав РФ и США в ближайшем будущем, также инвесторы оценивали итоги госвизита президента РФ Владимира Путина в Индию.

Мировые рынки также в основном торговались в плюсе. В КНР инвесторы ждут ежегодной Центральной экономической рабочей конференции и декабрьского заседания Политбюро, а в США уже через несколько дней состоится заседание ФРС, по итогам которого ожидается снижение процентных ставок. В понедельник в Китае будет опубликовано сальдо торгового баланса. На российском рынке "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев.

"Без свежих новостных или рыночных драйверов индексу МосБиржи сложно будет закрепиться над уровнем 2700 пунктов, скорее возможно возвращение рынка в боковую формацию в области 2600-2700 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи в пятницу перешагнул порог 2700 пунктов впервые с 24 ноября.

Рынок в конце недели начал отыгрывать потери, связанные с недостатком позитивных новостей по поводу прогресса мирного урегулирования украинского кризиса. Геополитика остается в фокусе внимания инвесторов, однако даже позитивные новости воспринимаются участниками рынка более сдержанно, чем это было в феврале и в августе, на фоне подвижек в налаживании дипломатических связей между Россией и США. Среднедневные объемы торгов в течение недели были ниже относительно средних ноябрьских показателей, когда объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг минимального значения более чем за 1,5 года, констатирует эксперт.

Среди важных событий уходящей недели - визит президента РФ Путина в Индию, и соответственно, новости о расширении присутствия в этой стране Сбера и ВТБ, запуск первого в России фонда (ЗПИФ) на рынок акций Индии. В ходе форума ВТБ "Россия зовет!" президент Путин поручил правительству в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием. В следующую среду, 10 декабря, будут опубликованы месячные данные Росстата по инфляции, на которые ЦБ РФ ориентируется в первую очередь. На неделе Банк России выпустит бюллетень "О чем говорят тренды" (9 декабря) и обзор рисков финансовых рынков (10 декабря), напомнил Алексеев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в пятницу на мировых фондовых рынках проявляется повышательный вектор, биржевые площадки отыгрывают свои региональные темы в ожидании решения Федрезерва США по ставкам на следующей неделе, что подкрепляется статистикой об охлаждении американского рынка труда.

Российский рынок акций перешел к росту на фоне государственного визита президента РФ в Индию и сдержанно благожелательной реакции президента США на итоги поездки его спецпосланников в Кремль. Неплохая макростатистика октября и снижение темпов недельной инфляции повышают шансы, что Банк России на заседании 19 декабря все же опустит ключевую ставку хотя бы еще на 0,5 п.п, считает аналитик.

Акции "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%) выросли на фоне известий, что правительство РФ утвердило поэтапную либерализацию цен на выработку электроэнергии дальневосточных ГЭС до 2030 года. Индекс МосБиржи пока остается в боковике 2600-2720 пунктов, но приблизился к его верхней границе. Выход индекса вверх после затяжной консолидации пока выглядит более вероятным - в этом случае целью роста индекса МосБиржи может стать значение 2850 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершает неделю повышением, существенная часть которого пришлась на пятницу на фоне сохранения оптимистичных геополитических надежд и перспектив сотрудничества России с Индией.

Индексы МосБиржи и РТС достигли многонедельных пиков, несмотря на отсутствие геополитической определенности. Очевидно, инвесторы не теряют надежды на успешный ход мирных переговоров и их продолжение до конца текущего года. Кроме того, в пятницу покупки поддерживала динамика рубля и сохранение настроя на сотрудничество России и Индии в ключевых сферах. Рынок РФ при отсутствии негативных геополитических сигналов готов продолжить рост, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,04-0,2%, DAX подрос на 0,7%) и растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,7%).

Банк Японии может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании 18-19 декабря. Статданные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение потребительских расходов в стране в октябре на фоне усиления инфляции, подрывающего покупательную способность населения.

Согласно отчету министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские расходы сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально почти за два года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 0,7%.

Инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании ежегодной рабочей конференции и заседания политбюро Коммунистической партии КНР, которые традиционно проходят в декабре. Эксперты ждут, что Пекин сохранит целевой показатель роста ВВП "около 5%" на 2026 год, отмечает Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с апреля, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.

Экономика еврозоны в III квартале 2025 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Ранее сообщалось о росте ВВП валютного блока на 0,2%, и консенсус-прогнозы аналитиков не предусматривали пересмотра первоначальных данных. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,4%, эта оценка была подтверждена.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре поднялся до 53,3 пункта с 51 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 52 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены продолжили рост.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,98 за баррель (+1,1% и +0,9% в четверг), цена январского контракта на WTI - $60,38 за баррель (+1,2% и +1,2% накануне).

Поддержку нефти оказывают ожидания снижения ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+17,8% и +14,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,3% и +5,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+5,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,8%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,3%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+4,2%).

Подешевели акции ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (-6,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-2,1%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,67 млрд рублей (из них 9,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,35 млрд рублей на акции "Т-Технологий").