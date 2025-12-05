.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре наиболее вероятно - "Т-Инвестиции"
.
05 декабря 2025 года 18:44
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре наиболее вероятно - "Т-Инвестиции"
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года наиболее вероятно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Опережающее замедление инфляции существенно увеличивает вероятность снижения ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря на 50 б.п. - до 16% годовых, делая это базовым сценарием (60%), - отмечает эксперт. - В дискуссии может появиться даже более решительный шаг (100-150 б.п.), однако он пока значительно менее вероятен (10%). Рост НДС не перенесен в цены, а экономика выглядит довольно бодрой (регулятор будет опираться на данные Росстата за октябрь, ноябрьские данные не успеют поступить)". Всплеск активности октября скорее выглядит разовым эффектом (отложенный и опережающий спрос, госзаказ), чем переломом тренда на охлаждение, обращает внимание Донец. "Вкупе со снижением инфляции это также повышает вероятность более значимого смягчения в феврале и марте 2026 года - ставка может уйти ниже 15% годовых уже в первом квартале. На конец 2026 года сохраняем прогноз ключевой ставки в 10%", - пишет эксперт брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
05 декабря 2025 года 19:31
Рынок акций РФ в начале декабря вырос на надеждах на прогресс в украинском урегулировании, индекс МосБиржи превысил 2700п
Рынок акций РФ в первую неделю декабря вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине после переговоров президента РФ Владимира Путина с делегацией США, которые не принесли прорывных решений, но укрепили надежды на решение кризиса. Также фактором поддержки на неделе выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе локально падал ниже 2620 пунктов, но затем отыграл потери и в пятницу превысил рубеж 2700 пунктов. читать дальше
.05 декабря 2025 года 19:22
Рубль в пятницу скорректировался вниз перед выходными днями и после обновления максимумов с конца февраля 2023г
Москва. 5 декабря. Китайский юань развернулся вверх и умеренно повысился на Московской бирже по итогам сессии в пятницу. Рубль, напротив, перешел к снижению, подешевев в рамках коррекции перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов обновил максимальные отметки с конца февраля 2023 года. читать дальше
.05 декабря 2025 года 19:21
Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях украинского урегулирования, неделю закрыл ростом
Москва. 5 декабря. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, обновив максимум закрытия с 20 октября. читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:11
Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат торги в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ. Цены на нефть марки Brent за неделю выросли менее чем на 1%, февральский фьючерс стоит немногим дороже $63 за баррель, констатируют эксперты. Ситуация стабильная,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:40
Российский фондовый рынок может предпринять попытку продолжить волну восстановления с локальной целью 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Отметим, что закрепление выше 2700 пунктов будет способствовать росту активности инвесторов и объемов... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:06
Котировки акций Dollar General могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента выросли в четверг в цене на 14%, после того как дискаунтер повысил прогноз по прибыли на 2026 финансовый год (ф.г.) и представил результаты за третий... читать дальше
.05 декабря 2025 года 16:25
Котировки акций Kroger и Hewlett Packard Enterprise, вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Kroger снизилась в четверг на 4,6%, поскольку ритейлер понизил прогноз продаж на 2026 финансовый год (ф.г.), притом что результаты за... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:48
Индекс Мосбиржи может завершить следующую торговую неделю в диапазоне 2550-2735 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Ожидаем при повышенных рисках сравнительно благоприятную динамику бумаг финансового сектора, электроэнергетики, транспорта и строительных компаний, -... читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:26
Москва. 5 декабря. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет в ожидании позитивных новостей на тему урегулирования российско-украинского конфликта и на фоне увеличения в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила. читать дальше
.05 декабря 2025 года 15:06
ции "НОВАТЭКа" по-прежнему обладают сдержанной инвестиционной привлекательностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Объем реализации газа компанией, включая СПГ, в январе-сентябре 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже значения аналогичного периода прошлого года,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 14:09
Акции МДМГ остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"
Акции "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных вложений на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Бумаги эмитента в пятницу обновили исторические максимумы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 13:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 335 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Бизнес компании сильно сезонный: около 70% отгрузок приходится на четвертый квартал, и почти половина на... читать дальше
.05 декабря 2025 года 12:53
"Финам" рекомендует "держать" акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента за последний год смогли значительно опередить рынок на фоне низкой базы,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:41
Закрепление индекса RGBI выше уровня в 118,2 пункта откроет ему дорогу к 118,95 пунктов, говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Индекс гособлигаций продолжает восхождение наверх и пытается закрепиться выше 118,2п. Если получится, это откроет дорогу для... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:09
Рубль, скорее всего, будет торговаться у 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в ближайшие месяцы - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research считают, что в декабре 2025 года и январе 2026 года рубль будет стабильным, займет уровень около 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в отсутствие быстрого улучшения в геополитике, говорится в материале. Позитивно для рубля будет действовать рост продаж валюты... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.