Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре наиболее вероятно - "Т-Инвестиции"

Снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания 19 декабря 2025 года наиболее вероятно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Опережающее замедление инфляции существенно увеличивает вероятность снижения ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря на 50 б.п. - до 16% годовых, делая это базовым сценарием (60%), - отмечает эксперт. - В дискуссии может появиться даже более решительный шаг (100-150 б.п.), однако он пока значительно менее вероятен (10%). Рост НДС не перенесен в цены, а экономика выглядит довольно бодрой (регулятор будет опираться на данные Росстата за октябрь, ноябрьские данные не успеют поступить)".

Всплеск активности октября скорее выглядит разовым эффектом (отложенный и опережающий спрос, госзаказ), чем переломом тренда на охлаждение, обращает внимание Донец.

"Вкупе со снижением инфляции это также повышает вероятность более значимого смягчения в феврале и марте 2026 года - ставка может уйти ниже 15% годовых уже в первом квартале. На конец 2026 года сохраняем прогноз ключевой ставки в 10%", - пишет эксперт брокера.

