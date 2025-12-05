Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат торги в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ.

Цены на нефть марки Brent за неделю выросли менее чем на 1%, февральский фьючерс стоит немногим дороже $63 за баррель, констатируют эксперты.

Ситуация стабильная, отмечают они: с одной стороны, в котировки заложены ожидания рекордного избытка предложения нефти в мире в следующем году, с другой - геополитика и риск для поставок с терминала КТК.

"Полагаем, на следующей неделе цены останутся в привычном диапазоне $60-65 за баррель", - говорится в комментарии.

