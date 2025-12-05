Цены акций Kroger и Hewlett Packard пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Kroger и Hewlett Packard Enterprise, вероятно, пока останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Стоимость бумаг Kroger снизилась в четверг на 4,6%, поскольку ритейлер понизил прогноз продаж на 2026 финансовый год (ф.г.), притом что результаты за третий квартал 2026 ф.г. в целом оказались на уровне ожиданий, отмечают эксперты.

Согласно обновленным оценкам компании, продажи по итогам года вырастут на 2,8-3,0%, что ниже среднего прогноза аналитиков в 3,14% и сентябрьского прогноза менеджмента в 2,7-3,4%. В третьем квартале эмитент отчитался о выручке в $33,9 млрд (против консенсус-оценки в $34,2 млрд), скорректированной прибыли на акцию - $1,05 (против $1,03).

"Полагаем, слабый прогноз продолжит оказывать давление на акции", - говорится в обзоре.

Котировки Hewlett Packard Enterprise упали на премаркете на 8,4%, констатируют аналитики: компания дала ориентир по выручке на первый квартал 2026 ф.г., который оказался ниже прогнозов ($9-9,4 млрд против $9,9 млрд).

Эмитент ожидает падения доходов от продаж серверов для искусственного интеллекта из-за переноса заказов клиентов на вторую половину года.

Между тем выручка за минувший квартал составила $9,68 млрд, что ниже прогнозных $9,94 млрд, а скорректированная прибыль на акцию - $0,62 при консенсус-оценке в $0,58.

"Учитывая чувствительность рынка к сигналам о замедлении роста выручки от ИИ, мы считаем, что акции компании в ближайшее время останутся под давлением", - указывают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.