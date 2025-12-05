Индекс Мосбиржи может завершить следующую неделю в диапазоне 2550-2735п - "АКБФ"

Индекс Мосбиржи может завершить следующую торговую неделю в диапазоне 2550-2735 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"Ожидаем при повышенных рисках сравнительно благоприятную динамику бумаг финансового сектора, электроэнергетики, транспорта и строительных компаний, - отмечают эксперты. - В условиях высоких рисков внимание может сместиться к акциям нефти и газа, потребительского сектора, информационных технологий, а также средней и малой капитализации", - пишут эксперты в комментарии.

