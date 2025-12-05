.
.
.
.
.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Новак: в этом году инфляция в РФ ожидается на уровне 6% или чуть выше
Инфляция в РФ замедляется быстрыми темпами, в 2025 году ожидается на уровне 6%, может, чуть выше, озвучил журналистам текущие оценки правительства вице-премьер РФ Александр Новак. "Инфляция замедляется быстрыми темпами. За последнюю неделю она...
 
Каков потенциал наращивания российского госдолга
Эксперты оценили потенциал наращивания российского госдолга и возможности его обслуживания по сравнению с другими странами мира. Россия может удерживать "безопасный" уровень госдолга в диапазоне 90-100% от ВВП, оценили аналитики Центрального...
 
Рост просроченных долгов грозит банковским кризисом
В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия". Системный банковский кризис может...
 
05 декабря 2025 года 15:26

Рубль днем активно растет в паре с юанем, обновил максимумы с конца февраля 2023 года

Москва. 5 декабря. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет в ожидании позитивных новостей на тему урегулирования российско-украинского конфликта и на фоне увеличения в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8485 руб., что на 14,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до отметки 10,62 рубля впервые с 28 февраля 2023 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 72 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,97 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 65 копеек, до 89,72 руб./EUR1.

Тенденция на укрепление национальной валюты сохраняется в пятницу, что может привести к закреплению пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб. за юань, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Это будет сигнализировать о возможности удержания рублем позиций до конца текущего года на более крепких уровнях - ожидаем, что данный диапазон в декабре сохранит свою актуальность с тяготением китайской валюты к концу декабря к его верхней границе, - указывает эксперт в комментарии. - Текущие уровни являются привлекательным для покупки импортерами, что может способствовать росту спроса на валюту со стороны юрлиц и поддержать котировки иностранных валют. Также стабилизации ситуации на рынке может поспособствовать рост спроса на валюту со стороны населения в преддверии новогодних каникул и смягчение денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ в декабре".

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в декабре 2025 года и январе 2026 года рубль будет стабильным, займет уровень около 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в отсутствие быстрого улучшения в геополитике, говорится в материале.

Позитивно для рубля будет действовать рост продаж валюты по бюджетному правилу, дополнительно его поддержат продажи валюты экспортерами для выплаты дивидендов, указывают эксперты.

Аналитики инвестбанка при этом не исключают, что в случае реализации оптимистичного сценария в геополитике рубль может вырасти до 10-10,6 руб. за юань и 70-75 руб./$1. Хотя такое укрепление, по их мнению, вероятно, не будет устойчивым.

Также отмечается в материале SberCIB, что в базовом сценарии на 2026 год ожидается ослабление национальной валюты: по-прежнему снижение рубля до 14,7 руб. за юань и 100 руб./$1.

Этому, на взгляд аналитиков, будут способствовать снижение ключевой ставки Банка России, планируемое сокращение продаж валюты со стороны ЦБ и возможный спад продаж валюты экспортерами из-за низких цен на нефть.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,6 млрд рублей, сообщило министерство ранее на неделе.

Такой объем ежедневных продаж станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

С 10 ноября по 4 декабря Минфин продавал валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволила оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 по 30 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 14,54 млрд руб. в день (с 10 ноября по 4 декабря 2025 года продавал ее объемом 9,04 млрд руб. в день).

Трейдеры продолжают активно следить за переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу в интервью телеканалу "Звезда", опубликованному в Telegram-канале канала, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Также Ушаков отметил, что что Европа не способствует достижению договоренностей по украинскому урегулированию между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что США принимают меры с целью воспрепятствовать принятию Евросоюзом предложений по выдаче Украине "репарационного кредита" за счет блокированных активов РФ.

"Как рассказали дипломаты, американские чиновники уверяют коллег в странах ЕС, что активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, их нельзя использовать для затягивания" конфликта, отмечает Bloomberg.

Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа.

Трамп в свою очередь, подчеркивает, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - в частности, сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Цены на нефть остаются в небольшом минусе днем в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,11%, до $63,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,22%, до $59,54 за баррель.

В четверг контракт на Brent подорожал на 0,94%, на WTI - на 1,2%.

Давление на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения на мировом рынке. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила накануне, что в январе снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов.

Между тем ожидания уменьшения ставки Федрезервом в декабре оказывают поддержку мировым рынкам, включая рынок нефти. Инвесторы оценивают вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ЦБ, почти в 90%. Смягчение денежно-кредитной политики, как правило, стимулирует рост экономики, что способствует повышению спроса на энергоносители.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
.
