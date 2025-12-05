Акции МДМГ остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"

Акции "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), остаются одними из наиболее комфортных бумаг для долгосрочных вложений на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Бумаги эмитента в пятницу обновили исторические максимумы, прибавляя около 2,2% к предыдущему закрытию торгов, констатируют эксперты.

"Акции показывают сильный рост с начала 2025 года на уровне 57%. С текущих уровней потенциал повышения уже немного ограничен, поэтому мы рекомендуем "держать" бумаги в рамках нашей инвестиционной идеи с таргетом 1520 рублей за штуку", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что при этом акции "Мать и дитя" остаются одними из наиболее комфортных для долгосрочного владения на российском рынке: бизнес стабильно растет двузначными темпами, а компания направляет на дивиденды более половины чистой прибыли. Экспансия сети в новые регионы продолжается, и спрос на платные медицинские услуги в них только усиливается - это поддерживает уверенность в дальнейшем развитии, указывают они.

"Все это делает МДМГ качественным представителем сектора с устойчивой моделью и благоприятными перспективами на горизонте нескольких лет", - заключают эксперты.

