Dow Jones снизился в четверг, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики в пятницу. Нефть слабо дешевеет в пятницу утром, Brent торгуется у $63,2 за баррель.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average немного снизился по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе.

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, данные рынка труда, а также вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 27 тыс., до 191 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 218 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост числа заявок до 220 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 ноября, уменьшилось до 1,939 млн с 1,943 млн неделей ранее, но остается вблизи максимума с 2021 года.

Между тем рекрутинговая компания Challenger, Gray & Christmas сообщила, что компании США в ноябре объявили о сокращении 71,321 тыс. рабочих мест - это максимум для ноября с 2022 года.

В пятницу будет опубликован сентябрьский отчет о расходах и доходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Оценка вероятности снижения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на заседании 9-10 декабря уменьшилась до 87% после выхода данных по безработице. Перед публикацией статистики эта вероятность оценивалась более чем в 89%, по данным CME FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (+14%), в составе Dow Jones - поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce (+3,7%). Обе компании улучшили прогнозы на текущий финансовый год, а их квартальные прибыли превзошли ожидания рынка.

Акции Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 3,4% после сообщений СМИ о том, что компания может существенно сократить расходы на развитие проектов в сфере виртуальной и дополненной реальности. Сокращение бюджетов соответствующих подразделений может составить до 30%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди других компаний "великолепной семерки" котировки Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысились на 2,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%.

Intel Corp. (SPB: INTC) потеряла 7,5% капитализации, продемонстрировав самое сильное падение в S&P 500. Ранее компания сообщила, что отказалась от планов продажи подразделения по выпуску сетевого оборудования и периферийных устройств (Network and Edge Group, NEX), посчитав, что оно будет более успешным в ее составе.

Рыночная стоимость Kroger Co. уменьшилась на 4,6%. Сеть супермаркетов зафиксировала чистый убыток в третьем финквартале, а ее выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги Brown-Forman опустились в цене на 1,3%. Производитель виски Jack Daniel''s и бурбона Woodford Reserve сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2026 фингода.

Котировки Micron Technology снизились на 3,6%. Производитель чипов памяти и систем хранения данных объявил о решении выйти из потребительского бизнеса.

Капитализация PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, упала на 11,9%. Компания резко сократила чистую прибыль в третьем финквартале.

Акции Hormel Foods подорожали на 3,8%. Продовольственная компания зафиксировала чистый убыток по итогам четвертого финквартала, но при этом получила скорректированную прибыль, которая превзошла ожидания экспертов. Кроме того, прогноз Hormel Foods на 2026 фингод обнадежил инвесторов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% - до 47850,94 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,11% - до 6857,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,22% - до 23505,14 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе торгов.

В пятницу трейдеры ждут публикации данных о доходах и расходах американцев за сентябрь, включающие важный показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Возросшие ожидания снижения базовой ставки американским ЦБ на декабрьском заседании поддерживают аппетит к риску на мировых рынках в последние дни.

Банк Японии, напротив, может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании (18-19 декабря).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение потребительских расходов в стране в октябре на фоне усиления инфляции, подрывающего покупательную способность населения. Согласно отчету министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские расходы сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально почти за два года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 0,7%.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии накануне выросла до максимума с 2007 года, и это связано с усиливающимися ожиданиями подъема ставки Центробанком страны, отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,2% в ходе торгов в пятницу. Заметное снижение демонстрируют акции Mazda Motor (-4%), Tokyo Electron (-2,6%), Toyota Motor (-2,5%), Advantest (-2,1%), Fanuc (-0,8%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании ежегодной рабочей конференции и заседания политбюро Коммунистической партии КНР, которые традиционно проходят в декабре. Эксперты ждут, что Пекин сохранит целевой показатель роста ВВП "около 5%" на 2026 год, отмечает Trading Economics.

Акции китайских технологических компаний дорожают после успешного IPO производителя ИИ-чипов в Шанхае. Стоимость бумаг подскочила на 20%, Transwarp Technology - на 18,5%, Kinco Automation - на 13,7%. В то же время резко дешевеют акции Shanghai Dazhong Public Utilities (-8,3%), Shenzhen Bluetrum (-7,8%), Luenmei Quantum (-7,7%).

Лидером роста в Гонконге являются бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4,8%), Ping An Insurance (+4,5%), Zijin Mining (+2,5%), лидерами снижения - акции Shenzhou International (-3,5%), China Telecom (-2,3%), Budweiser Brewing Co. APAC (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавил 1,2%.

Акции Hyundai Motor подскочили в цене на 8,6% на информации о заключении автопроизводителем стратегического партнерства с французской Air Liquide.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 2,1%, LG Energy Solution - на 2,9%, Hyundai Motor - на 8,6%, Hanwha Ocean - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%. Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining и Northern Star Resources подорожали на 2,6% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск опускается на $0,09 (0,14%), до $63,17 за баррель. В четверг контракт подорожал на $0,59 (0,94%), до $63,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,23%), до $59,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,72 (1,2%), до $59,67 за баррель.

Поддержку мировым рынкам, включая рынок нефти, оказали возросшие ожидания снижения ставки Федрезерва на декабрьском заседании, которое состоится на следующей неделе. Инвесторы оценивают вероятность, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, почти в 90%. "Я думаю, что перспектива снижения ставки сейчас перекрывает все остальные факторы", - отметил Фил Флинн из Price Futures Group.

Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.