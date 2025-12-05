Рубль утром растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 5 декабря. Китайский юань падает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 руб. (-6,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В четверг рубль продолжил волну укрепления, установив новые многолетние максимумы. Так, пара юань/рубль к окончанию дня снизилась на 1,5%, отступив до 10,7 руб./юань, что является минимумом с февраля 2023 года. На наш взгляд, ускорению снижения могло способствовать срабатывание "стопов" по длинным позициям в китайской валюте, которые были установлены под минимумами года и поддержкой на уровне 10,8 руб. При этом динамика последних дней подкрепляется ростом оборотов - в четверг объем торгов юанем с расчетом "завтра" составил 136 млрд рублей - максимум с конца октября", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По его словам, в пятницу тенденция на укрепление национальной валюты может продолжиться, что приведет к закреплению пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб./юань и будет сигнализировать о возможности удержанию рублем позиций до конца года на более крепких уровнях.

"Ожидаем, что данный диапазон в декабре сохранит свою актуальность с тяготением китайской валюты к концу года к его верхней границе. Текущие уровни являются привлекательным для покупки импортерами, что может способствовать росту спроса на валюту со стороны юрлиц и поддержать котировки иностранных валют. Также стабилизации ситуации на рынке может поспособствовать рост спроса на валюту со стороны населения в преддверии новогодних каникул и смягчение денежно-кредитной политики на заседании Центробанка в декабре", - отмечает Зварич.

Также трейдеры активно следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа.

Трамп подчеркнул, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Понимания о дате очередной встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С Уиткоффом - нет. Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", есть ли понимание о дате очередной встречи со спецпосланником президента США.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 мск опускается на 0,03%, до $63,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,1%, до $59,61 за баррель.

Поддержку мировым рынкам, включая рынок нефти, оказали возросшие ожидания снижения ставки Федрезерва на декабрьском заседании, которое состоится на следующей неделе. Инвесторы оценивают вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, почти в 90%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке. Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах.

Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.