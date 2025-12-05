Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия новых сильных триггеров, в том числе со стороны геополитики, для движения в ту или иную сторону, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Понимания о дате очередной встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С Уиткоффом - нет. Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник", - сказал Ушаков журналистам в пятницу. Так он ответил на вопрос "Интерфакса", есть ли понимание о дате очередной встречи со спецпосланником президента США.

Документы, представленные посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на встрече в Кремле во вторник, основаны на российско-американских договоренностях, достигнутых еще до саммита в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин. "Она (встреча с Уиткоффом и Кушнером - ИФ) была очень полезной, потому что то, что нам привезли американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до моей встречи с президентом Трампом на Аляске", - сказал он в интервью каналам Aai Tak и India Today. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"Мы так или иначе говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже. Но все-таки то, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, и поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это и заняло столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная и обстоятельная", - пояснил Путин.

У Путина поинтересовались, обсуждается ли в настоящее время изначальный вариант из 28 пунктов по украинскому урегулированию, появившийся в СМИ. "Обсуждают, как раз они и обсуждают. Просто они разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать вот эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые 27 пунктов", - ответил президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО представляет угрозу для России, и вступление Украины в альянс недопустимо. "Давайте вспомним, что НАТО - военно-политический альянс, (...) это угроза для нас. Никто не позаботился о том, чтобы воспринимать нас всерьез", - заявил президент в интервью India Today, переведенном на английский язык.

При этом Путин напомнил, что в НАТО нарушили обещания не расширяться в восточном направлении и что Украина при провозглашении независимости обязалась быть нейтральным государством. "Это было обещано России, Советскому Союзу еще в 90-е годы: ни одного дюйма на восток - было сказано публично. После этого состоялось несколько волн расширения, и добрались в конце концов до втаскивания Украины в НАТО. Это совершенно нас не просто не устраивает, это нам угрожает", - заявил Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

"Украина полагает, что выиграет от присоединения к НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности. Давайте найдем способ обеспечить вашу безопасность, не подвергая угрозе нашу собственную", - подчеркнул президент. По его словам, Россия не призывает к "чему-то необычному, неожиданному". "Есть общие решения, согласно которым безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Это такая как бы теория не очень понятная, но я ее очень просто вскрою, эту теорию. Говорят, что каждое государство, в том числе Украина, имеет право само для себя выбрать способ своей защиты, способ обеспечения своей безопасности, правильно? Правильно. Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России", - сказал Путин.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average немного снизился по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом плюсе. Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, данные рынка труда, а также вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 27 тыс., до 191 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 218 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост числа заявок до 220 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 ноября, уменьшилось до 1,939 млн с 1,943 млн неделей ранее, но остается вблизи максимума с 2021 года.

В пятницу будет опубликован сентябрьский отчет о расходах и доходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС. Оценка вероятности снижения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на заседании 9-10 декабря уменьшилась до 87% после выхода данных по безработице. Перед публикацией статистики эта вероятность оценивалась более чем в 89%, по данным CME FedWatch.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах 5 декабря. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,2% в ходе торгов в пятницу. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%. Инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании ежегодной рабочей конференции и заседания политбюро Коммунистической партии КНР, которые традиционно проходят в декабре. Эксперты ждут, что Пекин сохранит целевой показатель роста ВВП "около 5%" на 2026 год, отмечает Trading Economics. Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после роста по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,09%, до $63,20 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,94%, до $63,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,18%, до $59,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,2%, до $59,67 за баррель.

Поддержку мировым рынкам, включая рынок нефти, оказали возросшие ожидания снижения ставки Федрезерва на декабрьском заседании, которое состоится на следующей неделе. Инвесторы оценивают вероятность, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, почти в 90%. "Я думаю, что перспектива снижения ставки сейчас перекрывает все остальные факторы", - отметил Фил Флинн из Price Futures Group.

Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке. Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,379 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,966 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 декабря увеличился на 0,08% и составил 118,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1195,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+1,22%), "РЖД-001P-03R" (+1,05%), "РЖД-001P-20R" (+0,47%) и "РЖД-001P-05R" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,28%), "РЖД-001P-02R" (-0,26%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что калужский ликероводочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") 10 декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом до 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона 21,50-22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 23,30-23,88% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 12 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 17,62% годовых. Четырехлетний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей был размещен в начале октября текущего года по ставке 19,74% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,3% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 8% годовых. Десятилетний выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 15% годовых.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" допустила технический дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств указана недостаточность оборотных средств на дату выплаты. Компания разместила годовой выпуск объемом 260 млн рублей в декабре 2024 года.