"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Астры

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 335 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Бизнес компании сильно сезонный: около 70% отгрузок приходится на четвертый квартал, и почти половина на декабрь, тогда как расходы распределены равномерно. Поэтому результаты первых девяти месяцев не отражают итогов года, но позволяют выделить ключевые тенденции", - отмечает эксперт.

Отгрузки в 3К25 снизились на 14,5%, год ожидается без роста.

Выручка растет умеренно, главным образом за счет рост доходов по ранее произведенным отгрузкам, а также увеличения доли сервисной выручки, обращает внимание Лазаричева.

Менеджмент эмитента отмечает формирование отложенного спроса: потребность в импортозамещении по-прежнему высока. Это может поддержать ускорение выручки в 4К26 и в большей степени проявится в 2027 году.

"Астра" сосредоточилась на повышении операционной эффективности. Компания уже оптимизировала штат и планирует совершенствовать процессы разработки, что должно поддержать восстановление рентабельности.

Долговая нагрузка остается низкой (ниже 1х), констатирует аналитик "Т-Инвестиций". Компания продолжает инвестировать в продукты и не планирует увеличивать долг.

Менеджмент эмитента подтверждает намерение рассчитаться с акционерами по итогам года и допускает, что дивиденд может быть выплачен раньше обычного срока - в начале июня.

"Мы оцениваем возможный дивиденд на уровне 3,6 рубля на акцию, - говорится в обзоре эксперта брокера. - Сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой 335 руб."

