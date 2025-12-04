Рубль заметно укрепился в четверг 2-й день подряд благодаря растущей нефти и ожиданиям увеличения продажи валюты ЦБ

Москва. 4 декабря. Китайский юань снизился по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль заметно укрепился второй день подряд, отыгрывая как фактор растущей нефти, так и ожидания увеличения продажи валюты Центробанком с 5 декабря на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 19:00 мск 4 декабря составил 10,702 руб., что на 16,8 копейки (или на 1,55%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Накануне стоимость китайской валюты опустилась на 9 копеек - до 10,87 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США на 5 декабря на 98,48 копейки, до 76,9708 руб./$1, и опустил курс евро на 68,92 копейки, до 89,9011 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом снизился на 12,75 копейки - до 10,8487 рубля.

"Рубль продолжает укрепляться, игнорируя и завершение налогового периода, и снижение геополитического энтузиазма. Доллар ушел на минимумы с 2023 года, под отметку 77 рублей. Год завершается необычно для рубля - как правило, в декабре нацвалюта ослабляется из-за снижения профицита платежного баланса и высокого спроса потребителей. В этом же году выпавшие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал ненефтегазовый экспорт - удобрения, драгметаллы, продукция АПК и др.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря возрастут более чем в 1,5 раза - до 14,54 млрд рублей. Это значимая поддержка рублю на низколиквидном рынке. Спрос на валюту в свою очередь подавлен высокими процентными ставками, экономика в стадии охлаждения, импортеры не проявляют активной потребности в инвалюте. Таким образом, краткосрочно можно ждать новых минимумов по курсам валют: доллар может отойти к 75 руб., юань - к 10,6 руб., евро - к 86-87 руб.", - считает Шепелев.

В свою очередь аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин также отмечает, что решение Минфина с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года значительно нарастить продажи валюты из ФНБ еще накануне вызвало заметное падение курсов доллара, евро и юаня. И в четверг активное укрепление рубля к основным мировым валютам продолжилось.

"Дело в том, что в ближайший месяц общий объем нетто-продаж валюты вырастет с ноябрьских 9 млрд рублей в день до 14,5 млрд рублей в день. Это даст прирост предложения валюты от ЦБ на 61%. Естественно, что курс рубля пошел на резкое укрепление. Складывается парадоксальная ситуация: чем ниже российские нефтегазовые доходы, тем крепче становится курс нацвалюты. Столь значительная добавка предложения иностранной валюты на рынке в декабре должна позитивно повлиять на курс рубля, сглаживая рост сезонного спроса на валюту в конце года и декабрьское сокращение притока валютной выручки", - полагает Потавин.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "укрепление рубля в настоящее время поддерживается информацией об увеличении Банком России с 5 декабря продаж юаней в рамках бюджетного правила. Дополнительные объемы предложения валюты со стороны регулятора при текущей хрупкости баланса спроса и предложения заставляют опасаться закрепления рубля в декабре на более низких уровнях. Технически закрепление курса китайской валюты ниже 11 рублей открывает цели в районе 10,3-10,5 рубля за юань".

Нефть сохраняет умеренные темпы роста вечером в четверг, трейдеры следят за геополитическими событиями и фундаментальными показателями спроса и предложения на рынке. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 0,69%, до $63,10 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 0,85%, до $59,45 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ход переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке. Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. В то же время Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года.

Таким образом, годовая инфляция в России приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 процентного пункта.

Банк России будет действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. "Нам потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем мы, возможно, думали до этого. Сейчас прогноз среднегодовой ставки на следующий год предполагает ее значение в диапазоне 13-15% годовых. Это означает, с одной стороны, что есть пространство для снижения с текущих уровней (16,5% - ИФ), но это в то же время означает, что Центральный банк будет действовать очень осторожно, аккуратно, чтобы не развернуть хрупкий наметившийся тренд на замедление цен", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми.

Он отметил, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров ЦБ. "Те варианты, которые будут обсуждаться, мы будем знать только на последней неделе перед заседанием по ставке, то есть те предложения, которые будут "на столе", они будут озвучены участниками дискуссии. Мы сейчас уже активно приступили к подготовке к раунду, анализируем, запускаем наши макроэкономические модели, что получается с точки зрения разного рода модельных траекторий, но окончательные решения и вероятности будут понятны ближе к самому заседанию", - сказал Ганган, отвечая на вопрос о возможности очередного снижения ставки в декабре.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 декабря снизилась на 3 базисных пункта - до 16,2% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг, 4 декабря, опустилась по отношению к предыдущему дню на 1 базисный пункт и составила 16,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась за день на 2 базисных пункта, составив в четверг 16,96% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта - до 18,59% годовых.