Рынок акций РФ в четверг подрос в ожидании новостей, рост индекса МосБиржи был сдержан укреплением рубля

Москва. 4 декабря. Российский рынок акций в четверг умеренно подрос в рамках коррекции после снижения накануне на итогах встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Рост индекса МосБиржи был сдержан укреплением рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2657,13 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1087,5 пункта (+1,5%); лидировали в росте акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составил 76,9708 руб. (-98,48 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней). Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года. Точную оценку по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 10 декабря.

Таким образом, годовая инфляция в РФ приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на совете директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 п.п.

Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на форуме ВТБ "Россия зовет!", заявил, что инфляция в РФ в 2025 году будет ниже прогнозов и составит около 6%. "Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и ЦБ", - сказал он.

Банк России будет действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции, заявил в четверг директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми. Он отметил, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров ЦБ (намечено на 19 декабря).

Траектория инфляции в РФ идет существенно ниже, чем официальный прогноз Минэкономразвития на 2025 год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума в четверг в Дели. "Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное - это текущие оценки", - ответил он на вопрос, какой сейчас прогноз у министерства по инфляции в 2025 году. "Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - ИФ)", - сказал министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Россия будет придерживаться принципа тишины в рамках переговоров с США по украинскому урегулированию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в среду, что на переговорах с США компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден. По его словам, успехи ВС РФ на поле боя способствовали тому, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными. США готовы предпринять все усилия для долгосрочного урегулирования на Украине, что отвечает интересам России, отметил он.

Также Ушаков сообщил, что Россия взаимодействует по украинскому урегулированию только с США, при этом у Москвы нет негативного отношения к продолжению контактов с ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры американской делегации в Москве по Украине прошли хорошо, о дальнейшем развитии событий говорить пока рано. Также Трамп предположил, что Украине нужно было согласиться на урегулирование конфликта в начале этого года, поскольку тогда она могла получить более выгодные условия.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в четверг двигался в боковике, объем торгов составил меньше трети от среднедневного показателя за ноябрь. Индекс МосБиржи в течение дня поднимался к 2670 пунктам, но вечером вернулся к уровню среды из-за укрепления рубля.

В четверг начался двухдневный визит президента РФ Владимира Путина в Индию, который стартовал с неформальной встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2650-2660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть Brent буксуют вокруг уровня $63 за баррель.

Из позитивных факторов - данные Росстата о замедлении инфляции и визит Путина в Индию. В США рынки ждут, что Федрезерв 10 декабря понизит процентные ставки на 25 б.п. Эту уверенность подкрепили слабые данные по рынку труда от ADP - число занятых в несельскохозяйственном секторе неожиданно упало на 32 тыс. В пятницу в еврозоне выйдут данные о ВВП за III квартал, в США - данные по розничным продажам. В конце недели торговая активность может быть пониженной из-за приближения выходных. Прогноз для индекса МосБиржи на 5 декабря - колебания в коридоре 2600-2700 пунктов, считает Шепелев.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций две последних недели консолидируется в коридоре 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи, и для выхода за его границы может понадобиться существенный стимул. При сохранении повышенного уровня неопределенности индекс МосБиржи может отойти в нижнюю половину диапазона и протестировать зону поддержки 2600-2630 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг перешел в режим консолидации в ожидании значимых новостей.

"Озон" (MOEX: OZON) (+3,2%) в среду провел встречу с аналитиками, в рамках которой ответил на вопросы. Из важного стоит отметить, что компания пересмотрела с повышением целевой уровень рентабельности. Ранее в "Озоне" говорили, что рентабельность EBITDA онлайн-торговли в перспективе будет составлять 2-3% GMV, а общий показатель по группе - порядка 3-4% GMV за счет финтеха. Теперь в компании считают, что целевой уровень маржинальности составляет 5-6% GMV по всей группе. В дальнейшем по мере улучшения денежного потока группа также будет рассматривать увеличение размера дивидендов.

Западные фондовые площадки в четверг придерживались сдержанного оптимизма: участники надеются на смягчение монетарных условий в США в конце года, что позволяет индикаторам сохранять курс на исторические максимумы. Индексы МосБиржи и РТС пока не спешат идти на штурм ближайших сопротивлений 2690 пунктов и 1080 пунктов соответственно. Рынок РФ находится в стадии консолидации, сохраняя базу для развития роста при поступлении обнадеживающих геополитических новостей, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций в четверг отыграл позитив на заявлениях чиновников о снижении инфляции в РФ и подорожание нефти, а также осторожный оптимизм после недавней встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по украинскому урегулированию. Несмотря на отсутствие реального прогресса на переговорах, инвесторы продолжают отыгрывать любые намеки на смягчение геополитической напряженности. Поддержку рынку также оказывают свежие данные Росстата о замедлении инфляции, которая приблизилась к нижней границе прогноза Центробанка на 2025 год.

Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в декабре может немного оживить финансовый сектор, однако базовый сценарий большинства аналитиков - сокращение ставки на 0,5 п.п., что рынок, скорее всего, уже заложил в цены. Без более резкого смягчения ДКП или новых позитивных новостей по геополитике рынок останется заложником неопределенности, продолжая двигаться в пределах текущего бокового диапазона 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи. После волны фиксации прибыли на прошлой неделе и сдержанного роста в последние дни активность покупателей снизилась, отмечает Магомедов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,8%), но наметилась коррекция в США (индексы акций к 18:50 МСК просели в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке в четверг цены подросли, сдерживающим фактором выступают статистика о росте запасов сырья в США и планы Саудовской Аравии понизить цены с января для азиатских покупателей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,12 за баррель (+0,7% и +0,4% в среду), январская цена фьючерса на WTI - $59,5 за баррель (+0,9% и +0,5% накануне).

Основной сорт нефти, поставляемый саудитами в Азию - Arab Light - подешевеет на $0,4 за баррель. Он будет стоить на $0,6 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай - это минимум с января 2021 года.

В центре внимания трейдеров остается ход переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 574 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 ноября, выросли на 4,52 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,7% и +5,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+5,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,5%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+4,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,9%),

Снизились "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-3,8%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,35 млрд рублей (из них 4,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,91 млрд рублей на акции "Т-Технологии").