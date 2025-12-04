SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озон Фармацевтики

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Компания считает, отмечают эксперты, что рост free-float до 14,2% не приведет к тому, что ее бумаги включат в индекс Мосбиржи. Основная цель сейчас - увеличение среднедневного оборота торгов до 500 млн руб. (с текущего уровня в 210 млн руб.).

Проекты "Мабскейл" и "Медика" идут по графику. Крепкий рубль в 2025 году позволил сэкономить на закупках оборудования, а это 30% всех капзатрат.

Менеджмент эмитента полагает, что в 2026 году рост выручки поддержит расширение линейки препаратов и работа с аптеками. Разнообразие ассортимента в них выросло с 13% в 2023 году до 22% на конец 2025 года.

Дивидендная политика не изменится, обращают внимание в SberCIB. Основа инвестиционного профиля компании - рост бизнеса. Размер дивидендов будет увеличиваться по мере роста чистой прибыли и свободного денежного потока.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.