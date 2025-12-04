Рубль на биржевых торгах отошел от утренних максимумов, но все равно остается в плюсе по отношению к юаню

Москва. 4 декабря. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль, заметно укрепившийся в начале дня, к середине торгов растерял большую часть достижений, но все равно остается в небольшом плюсе по отношению к китайскому юаню, отыгрывая как растущую нефть, так и ожидания увеличения продажи валюты Центробанком с 5 декабря на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 15:00 мск составил 10,86 руб., что на 1 копейку (или на 0,09%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в начале торгов стоимость юаня опускалась до 10,761 руб./юань). Китайская валюта при этом оказалась на 11,62 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,03%, до 77,08 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал на 0,4%, до 90,15 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань/рубль" пока может остаться ниже уровня в 11 рублей за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Поддержку российской валюте в среду оказал анонс Минфина о планах увеличить с 5 декабря чистые продажи валюты ЦБ с 9,04 млрд рублей сразу до 14,54 млрд рублей в сутки. В результате месячный объем продаваемой валюты обновит рекорд с пандемии, - отмечают эксперты. - Такие новости способствовали укреплению рубля даже с учетом того, что фактически продажи в новом объеме еще не начались и операции по бюджетному правилу в более долгосрочной перспективе нейтральны для курса. Тем не менее на какое-то время курс пары CNY/RUB может остаться ниже отметки 11 руб./юань".

Курс пары "юань/рубль", вероятно, будет двигаться в диапазоне 10,75-11,05 рубля за юань на торгах в четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. Укрепление рубля в настоящее время поддерживается информацией об увеличении Банком России с 5 декабря 2025 года продаж юаней в рамках бюджетного правила. Дополнительные объемы предложения валюты со стороны регулятора при текущей хрупкости баланса спроса и предложения заставляют опасаться закрепления рубля в декабре на более низких уровнях. Технически закрепление курса китайской валюты ниже 11 рублей открывает цели в районе 10,3-10,5 рубля за юань, полагает Локтюхов.

Нефть сохраняет умеренные темпы роста днем в четверг, трейдеры следят за геополитическими событиями и фундаментальными показателями спроса и предложения на рынке. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 0,4%, до $62,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 0,49%, до $59,24 за баррель.

Посетившие на этой неделе Москву для переговоров по Украине спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил глава США Дональд Трамп. "Они считают, что Россия хочет завершить этот конфликт", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке. Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Переговоры американской делегации в Москве по Украине прошли хорошо, о дальнейшем развитии событий говорить пока рано, заявил президент США Дональд Трамп. "Это были достаточно хорошие переговоры", - сказал он журналистам в Белом доме. Чуть позже Трамп назвал переговоры "очень хорошими". При этом он воздержался от оценок дальнейшего развития событий. "Как все будет развиваться дальше - не могу вам сказать. Танго танцуют вдвоем", - отметил он, говоря об РФ и Украине. Также Трамп предположил, что Украине нужно было согласиться на урегулирование конфликта в начале этого года, поскольку тогда она могла получить более выгодные условия.

Посетившие на этой неделе Москву для переговоров по Украине Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил глава США Трамп. "Они считают, что Россия хочет завершить этот конфликт", - сказал Трамп журналистам. Он пояснил, что уже получил информацию от Уиткоффа и Кушнера о том, как прошли их переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, в России хотели бы после завершения украинского конфликта развивать торговлю с США.

Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года.

Таким образом, годовая инфляция в России приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и, при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 процентного пункта.

Банк России будет действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. "Нам потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем мы, возможно, думали до этого. Сейчас прогноз среднегодовой ставки на следующий год предполагает ее значение в диапазоне 13-15% годовых. Это означает, с одной стороны, что есть пространство для снижения с текущих уровней (16,5% - ИФ), но это в то же время означает, что Центральный банк будет действовать очень осторожно, аккуратно, чтобы не развернуть хрупкий наметившийся тренд на замедление цен", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми.

Он отметил, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров ЦБ. "Те варианты, которые будут обсуждаться, мы будем знать только на последней неделе перед заседанием по ставке, то есть те предложения, которые будут "на столе", они будут озвучены участниками дискуссии. Мы сейчас уже активно приступили к подготовке к раунду, анализируем, запускаем наши макроэкономические модели, что получается с точки зрения разного рода модельных траекторий, но окончательные решения и вероятности будут понятны ближе к самому заседанию", - сказал Ганган, отвечая на вопрос о возможности очередного снижения ставки в декабре.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 декабря снизилась на 3 базисных пункта - до 16,2% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась по отношению к предыдущему дню на 1 базисный пункт и 4 декабря составила 16,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась за день на 2 базисных пункта, составив в четверг 16,96% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта - до 18,59% годовых.