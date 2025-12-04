Brent приближается к $63/барр

Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в четверг утром, Brent приближается к $63 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом.

Слабые статданные по рынку труда США поддержали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку на декабрьском заседании.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с марта 2023 года сокращение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в ноябре - на 32 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали увеличения количества рабочих мест на 10 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). При этом подындекс ценового давления упал до минимальных за семь месяцев 65,4 пункта с 70 пунктов в октябре.

"В данный момент статистика говорит в пользу дальнейшего снижения ставки ФРС, - отмечает директор по стратегии на финансовых рынках Brown Brothers Harriman & Co. Элиас Хаддад. - Спрос на рабочую силу в США низкий, потребительские расходы начали ослабляться, а риск ускорения инфляции уменьшается".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 б.п. на следующей неделе оценивается рынком в 89%.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones в среду вошли акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+4,7%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2,6%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (+2,3%).

Лидером падения стали бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 2,5% на сообщении издания The Information о том, что компания понизила целевые показатели продаж для некоторых ИИ-продуктов в связи со слабым спросом. Microsoft назвала отчет издания "некорректным".

Заметное снижение также показали акции Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (-1,5%), Boeing Co. (SPB: BA) (-1,4%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-1%).

Капитализация Marvell Technology Inc. выросла на 7,9%. Накануне чипмейкер объявил о покупке стартапа Celestial AI, занимающегося исследованиями в сфере применения фотоники в вычислительных системах, за $3,25 млрд. Кроме того, Marvell дал сильные прогнозы на следующий финансовый год.

Бумаги другого чипмейкера - Microchip Technology (SPB: MCHP), улучшившего прогнозы продаж и прибыли на третий квартал 2026 фингода, подорожали на 12,2%.

Рыночная стоимость ритейлера одежды American Eagle Outfitters, заявившего о сильном старте сезона праздничных продаж и повысившего годовые прогнозы, взлетела на 15%.

Акции оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc. выросли в цене на 3,6%. Его скорректированная прибыль и выручка в третьем квартале 2025 финансового года превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Macy''s Inc. подешевели на 1,1%, несмотря на хорошие результаты сети универмагов за третий финквартал и улучшение ею годового прогноза. Аналитики посчитали "осторожным" тон прогнозов компании в отношении праздничных продаж.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 0,86% - до 47882,9 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,3% - до 6849,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,17%, составив 23454,09 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличилось на 2%, в том числе благодаря повышению стоимости компаний, занимающихся производством роботов.

Так, цена акций Fanuc взлетела на 13,2%. На этой неделе компания объявила о партнерстве с американским чипмейкером Nvidia в рамках разработки промышленных роботов.

Котировки бумаг Yaskawa Electric, конкурента Fanuc, подскочили на 11,1%.

"Акцент рынка сместился с чипов на акции, связанные с робототехникой. Это означает, что инвесторы продолжают искать новые темы", - полагает главный аналитик IwaiCosmo Securities Кадзуаки Шимада.

Также существенно подорожали акции технологических компаний, включая Renesas Electronics Corp. (+9,9%), SoftBank Group (+9,2%), Lasertec Corp. (+6,5%).

Стоимость автопроизводителей Nissan, Toyota и Honda повысилась на 3,4%, 3,2% и 3% соответственно, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1,6%, производителя электроники Sony - на 0,8%, выпускающей парфюмерию Shiseido - на 7,4%.

"В настоящее время рынок не демонстрирует широкомасштабного роста, но если инвесторы продают одни акции, то они покупают другие, что означает ротацию капитала", - отметил Шимада.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился менее чем на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,15%.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, локомотивом роста выступают акции туристического портала Trip.com и производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810), подорожавшие на 3,5% и 2,7% соответственно.

Цена бумаг чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. повысилась на 1,9%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 1,8%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 1,8%.

В то же время котировки акций производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) снизились на 1,6%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,1% и 0,3% соответственно, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,6%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК уменьшился на 0,7%.

Цена бумаг сталелитейной Posco снизилась на 1,3%, чипмейкера SK Hynix - на 2,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,5%, KB Financial Group - на 2,1%.

Между тем котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 6,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,6% и 3,9% соответственно.

Потребительские расходы в Австралии в октябре подскочили на 5,6% в годовом выражении и на 1,3% относительно предыдущего месяца. В обоих случаях подъем стал максимальным за два года. Также статуправление страны сообщило о том, что экспорт в октябре вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт - на 2%.

Нефть дорожает утром в четверг после умеренного роста котировок накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск поднимается на $0,28 (0,45%), до $62,95 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,22 (0,4%), до $62,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,33 (0,56%), до $59,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,31 (0,5%), до $58,95 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые были проведены в Москве ранее на этой неделе с целью обсудить план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, заявил по итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, также участвовавший в переговорах, считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

Также инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Трамп ранее заявил о готовности в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам, доставляющим наркотики в США, не только на море, но и на суше. Эти удары начнутся "очень скоро", добавил президент.

"Глобальные поставки нефти все еще находятся на высоком уровне. Рынок корректируется, поскольку считает, что подписание российско-украинского мирного договора откладывается, - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial. - Рынок все еще сильно нервничает из-за наличия серьезной геополитической напряженности".

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 ноября, выросли на 4,52 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.