Фундаментальные изменения на рынке ОФЗ до конца 2025г маловероятны - инвестбанк "Синара"

Фундаментальные изменения на рынке рублевых гособлигаций до конца текущего года маловероятны, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

Рынок ОФЗ завершил ноябрь без явно выраженного тренда, констатируют эксперты.

В первой половине месяца сохранялся оптимизм, однако в отсутствие очевидных драйверов для роста рынок к его середине "лег в дрейф" и остальное время лишь колебался, не имея четкого направления движения, отмечают они.

Кривая доходности госбумаг за месяц приняла более плоский вид: в коротких выпусках доходности подросли на 15-30 б.п. (до 14-14,3% годовых), в средне- и долгосрочных - опустились на 20-40 б.п. (до 14,6-15%).

"Мы не ожидаем до конца года существенных изменений на рынке. Единственное, помимо непредсказуемой геополитики, событие, способное привнести волатильность, - это решение Банка России по ключевой ставке, но только в том случае, если оно радикально разойдется с ожиданиями инвесторов", - пишут Коныгин и Афонин в материале инвестбанка.

