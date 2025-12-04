"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $321,42 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,7%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Эмитент недавно хорошо отчитался за второй квартал 2026 финансового года. Компания превзошла ожидания по выручке и прибыли, показала уверенную операционную динамику, подтвердила силу подписочной базы, продемонстрировала заметный рост бизнес-направления Data & AI и расширила программу выкупа акций. При этом был улучшен годовой прогноз, что очень позитивно", - пишет эксперт.

Рисками для Salesforce, указывает Лозовой, являются высокая волатильность акций американских технологических компаний и возможное продолжение торговых конфликтов США, а главными можно выделить потенциальное замедление развития ИИ-отрасли и снижение маржинальности ИИ-продуктов, которое может привести к неокупаемости инвестиций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.