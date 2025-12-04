Рубль утром продолжил укрепляться на фоне растущей нефти и ожиданий увеличения продажи валюты ЦБ

Москва. 4 декабря. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже утром в четверг; рубль продолжил укрепляться в начале биржевых торгов 4 декабря на фоне растущей нефти и ожиданий увеличения продажи валюты Центробанком с 5 декабря на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,797 руб. (-7,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,92 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань/рубль" пока может остаться ниже уровня в 11 рублей за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Поддержку российской валюте в среду оказал анонс Минфина о планах увеличить с 5 декабря чистые продажи валюты ЦБ с 9,04 млрд рублей сразу до 14,54 млрд рублей в сутки. В результате месячный объем продаваемой валюты обновит рекорд с пандемии, - отмечают эксперты. - Такие новости способствовали укреплению рубля даже с учетом того, что фактически продажи в новом объеме еще не начались и операции по бюджетному правилу в более долгосрочной перспективе нейтральны для курса. Тем не менее на какое-то время курс пары CNY/RUB может остаться ниже отметки 11 руб./юань".

Нефть продолжает дорожать утром в четверг после умеренного повышения котировок накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск поднимается на 0,6%, до $63,05 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,4%, до $62,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,7%, до $59,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,5%, до $58,95 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые были проведены в Москве ранее на этой неделе с целью обсудить план по урегулированию конфликта вокруг Украины. Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, заявил по итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Также инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Трамп ранее заявил о готовности в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам, доставляющим наркотики в США, не только на море, но и на суше. Эти удары начнутся "очень скоро", добавил президент.

Кроме того, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 ноября, выросли на 4,52 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.

Переговоры американской делегации в Москве по Украине прошли хорошо, о дальнейшем развитии событий говорить пока рано, заявил президент США Дональд Трамп. "Это были достаточно хорошие переговоры", - сказал он журналистам в Белом доме. Чуть позже Трамп назвал переговоры "очень хорошими".

При этом он воздержался от оценок дальнейшего развития событий. "Как все будет развиваться дальше - не могу вам сказать. Танго танцуют вдвоем", - отметил он, говоря об РФ и Украине. Также Трамп предположил, что Украине нужно было согласиться на урегулирование конфликта в начале этого года, поскольку тогда она могла получить более выгодные условия.

Посетившие на этой неделе Москву для переговоров по Украине Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил глава США Трамп. "Они считают, что Россия хочет завершить этот конфликт", - сказал Трамп журналистам. Он пояснил, что уже получил информацию от Уиткоффа и Кушнера о том, как прошли их переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, в России хотели бы после завершения украинского конфликта развивать торговлю с США.

Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года.

Таким образом, годовая инфляция в России приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и, при сохранении текущей недельной динамики, уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 процентного пункта.

Банк России будет действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган. "Нам потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем мы, возможно, думали до этого. Сейчас прогноз среднегодовой ставки на следующий год предполагает ее значение в диапазоне 13-15% годовых. Это означает, с одной стороны, что есть пространство для снижения с текущих уровней (16,5% - ИФ), но это в то же время означает, что Центральный банк будет действовать очень осторожно, аккуратно, чтобы не развернуть хрупкий наметившийся тренд на замедление цен", - сказал Ганган на коммуникационной сессии по ДКП в Перми.

Он отметил, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров ЦБ. "Те варианты, которые будут обсуждаться, мы будем знать только на последней неделе перед заседанием по ставке, то есть те предложения, которые будут "на столе", они будут озвучены участниками дискуссии. Мы сейчас уже активно приступили к подготовке к раунду, анализируем, запускаем наши макроэкономические модели, что получается с точки зрения разного рода модельных траекторий, но окончательные решения и вероятности будут понятны ближе к самому заседанию", - сказал Ганган, отвечая на вопрос о возможности очередного снижения ставки в декабре.