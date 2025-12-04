Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений на геополитическую тематику и данных о снижении темпов инфляции в РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 года и среднесуточных данных за ноябрь 2024 года.

Таким образом, годовая инфляция в России приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), и, при сохранении текущей недельной динамики, уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 процентного пункта.

Переговоры американской делегации в Москве по Украине прошли хорошо, о дальнейшем развитии событий говорить пока рано, заявил президент США Дональд Трамп. "Это были достаточно хорошие переговоры", - сказал он журналистам в Белом доме. Чуть позже Трамп назвал переговоры "очень хорошими".

При этом он воздержался от оценок дальнейшего развития событий. "Как все будет развиваться дальше - не могу вам сказать. Танго танцуют вдвоем", - отметил он, говоря об РФ и Украине. Также Трамп предположил, что Украине нужно было согласиться на урегулирование конфликта в начале этого года, поскольку тогда она могла получить более выгодные условия.

Посетившие на этой неделе Москву для переговоров по Украине спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил глава США Дональд Трамп. "Они считают, что Россия хочет завершить этот конфликт", - сказал Трамп журналистам. Он пояснил, что уже получил информацию от Уиткоффа и Кушнера о том, как прошли их переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, в России хотели бы после завершения украинского конфликта развивать торговлю с США.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Слабые статданные по рынку труда США поддержали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку на декабрьском заседании. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 базисных пунктов на следующей неделе оценивается рынком в 89%.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с марта 2023 года сокращение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в ноябре - на 32 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали увеличения количества рабочих мест на 10 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). При этом подындекс ценового давления упал до минимальных за семь месяцев 65,4 пункта с 70 пунктов в октябре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличилось на 2%, в том числе благодаря повышению стоимости компаний, занимающихся производством роботов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился менее чем на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК уменьшился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3%.

В свою очередь нефть дорожает утром в четверг после умеренного роста котировок накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,46%, до $62,96 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,4%, до $62,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,53%, до $59,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,5%, до $58,95 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать итоги переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые были проведены в Москве ранее на этой неделе с целью обсудить план по урегулированию конфликта вокруг Украины. Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, заявил по итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Также инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Трамп ранее заявил о готовности в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам, доставляющим наркотики в США, не только на море, но и на суше. Эти удары начнутся "очень скоро", добавил президент.

Кроме того, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 ноября, выросли на 4,52 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,548 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,918 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря снизился всего на 0,02% и составил 118,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1194,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,63%), "Новотранс-001Р-03" (+0,42%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-1,23%), "РЖД-001P-03R" (-1,06%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение выпуска облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом 26,65 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред 140 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "СФО ГПБ-СПК" установило объем выпуска облигаций серии А2, обеспеченного портфелем потребительских кредитов Газпромбанка (MOEX: GZPR), на уровне 2 млрд рублей. Книга заявок была открыта 7 ноября и планировалось, что она закроется 19 ноября, но сбор заявок был продлен до 3 декабря. Заявленный объем выпуска первоначально составлял 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26-го числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года. Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Предельная дата погашения - 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации - около 1,8 года. Техразмещение было перенесено с 21 ноября на 5 декабря. Принять участие в размещении может неограниченный круг инвесторов, включая неквалифицированных, прошедших тестирование.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установила объем размещения флоатера на уровне 50 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации серии 005Р-03R прошел 3 декабря. Объем изначально заявлялся как "не менее 20 млрд рублей". По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред к ключевой ставке был зафиксирован на уровне 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 9 декабря. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.

ООО ПКО "Бустер.Ру" 10 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячного купона - 24,25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов, а также call-опцион через 2 года обращения.

ООО "Солид СпецАвтоТехЛизинг" 11 декабря начнет размещение 5-летних облигаций серии 02 объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2% от номинала будет погашено в даты окончания 11-59-го купонов, а также call-опцион в дату окончания 18-го купона.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) 11 декабря начнет размещение облигаций серии ПБО-002Р-44 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря без премаркетинга. Срок обращения выпуска - 7 лет, по нему предусмотрено досрочное погашение через 2 года. Ставка полугодовых купонов до погашения установлена в размере 15,2% годовых.

ООО "Тальвен" установило ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей на уровне не выше 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере не выше 23,88% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 8 декабря. Техразмещение запланировано на 11 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии 002Р-03 на уровне 14,95% годовых. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2017 года. Ставка текущего полугодового купона составляет 9,3% годовых. По займу 16 декабря предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте - с 5 по 11 декабря.

АО "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) установило ставку 16-го купона облигаций серии 001Р-04R в размере 15,85% годовых. Выпуск объемом 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 19,2% годовых.