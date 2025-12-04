"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с целью 260 руб

.
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования июль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "В ходе цикла снижения ключевой ставки компании с высоким и стабильным дивидендным потоком становятся более привлекательными для инвесторов. Ожидаемый размер дивиденда МТС за 2025 год составляет 35 рублей на акцию, что в настоящее время предполагает одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке (более 16% на дату публикации инвестиционной идеи), - указывают эксперты. - Дополнительным позитивным фактором снижения ключевой ставки для бумаг эмитента является потенциальное снижение процентных расходов, что может поддержать чистую прибыль в будущем". Отмечают аналитики сервиса и возможные риски: - Ухудшение геополитических отношений между Россией и недружественными странами может привести к общим негативным настроениям участников фондового рынка и отрицательной переоценке акций. - Возможный рост ключевой ставки ЦБ РФ снизит ценность высокой дивидендной доходности бумаг МТС. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
