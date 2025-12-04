"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Т-Технологий до 5000 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" с 4800 рублей до 5000 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал сильные результаты по итогам девяти месяцев и III квартала 2025 года, подтвердив статус одной из самых быстрорастущих финансовых групп на российском рынке, отмечают эксперты.

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал дивиденды по итогам III квартала 2025 года в размере 36 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 1,2% на текущих уровнях.

Дополнительно компания объявила о запуске программы buyback объемом до 5% от общего количества бумаг, подчеркивая, что текущая рыночная цена акций не отражает фундаментальную стоимость бизнеса.

Группа успешно диверсифицирует источники доходов, развивая комиссионный и страховой бизнес, что снижает зависимость от процентной маржи и делает модель более устойчивой к циклу ставок, указывают аналитики инвесткомпании.

"При текущей цене акций, по нашим оценкам, бумаги торгуются на уровне около P/B25 = 1,3x и P/E25 = 5,3x, что выглядит как значительный дисконт к компании с ROE близким к 30% и темпами роста чистой прибыли 40%+. Форвардные мультипликаторы P/B26 близко к 1x и P/E26 = 3,8x исторически соответствуют зоне "очень дешево", - говорится в обзоре экспертов "КИТ Финанс Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.